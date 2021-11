Mike Tyson surprend une jeune star de la boxe dans le clip exclusif de « STEVE on Watch »

Mike Tyson a surpris une jeune star de la boxe dans un prochain épisode de l’émission Facebook Watch de Steve Harvey, STEVE on Watch. Dans un clip exclusif obtenu par PopCulture.com, un boxeur de 8 ans nommé Montana Johnson est vu en train de s’entraîner avec Harvey. Il s’assoit ensuite avec sa famille et Harvey dit au Montana qu’il a une surprise pour lui.

Tyson apparaît à l’écran et donne au Montana quelques mots d’encouragement. La légende de la boxe a également déclaré qu’il aimait regarder Montana battre « Oncle Steve ». Obtenir des conseils de Tyson devrait aider Montana, qui semble vraiment aimer la boxe. Tyson n’a pas commencé la boxe professionnelle à 8 ans, mais il a commencé à un jeune âge en remportant des médailles d’or aux Jeux olympiques juniors de 1981 et 1982. Et en 1985, à l’âge de 18 ans, Tyson a fait ses débuts professionnels et a battu Hector Mercedes au premier tour.

« C’est la grande école ! » Tyson a déclaré dans une interview avec The Sportsman l’année dernière. « Il y a beaucoup d’enseignement. C’est seulement en enseignant que vous commencez à apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre seulement en écoutant, vous apprenez en enseignant. Même si vous ne savez rien. Et plus vous enseignez, plus vous savez que vous ne savez rien . Vous ne perdez pas de temps quand vous enseignez. «

Tyson a remporté ses 36 matchs suivants avant de perdre contre Buster Douglas à l’âge de 23 ans. Son dernier combat officiel a eu lieu en 2005 à l’âge de 38 ans, s’inclinant face à Kevin McBride en six rounds. Il a terminé sa carrière avec un record de 50-6 et a été le champion du monde incontesté des poids lourds de 1987 à 1990. L’année dernière, Tyson a affronté Roy Jones Jr. dans un combat d’exhibition qui a duré huit rounds et a été déclaré nul.

« La boxe est une telle énigme, en tant que sport », a déclaré Tyson dans la même interview. « C’est ce qui compte vraiment : dans deux cents ans, il n’y aura probablement que cinq combattants dont les gens se souviendront. C’est de cela qu’il s’agit. Il ne s’agit pas d’avoir de l’argent, de devenir riche. nom jusqu’à ce que la planète se désintègre : c’est de cela qu’il s’agit vraiment. Les gens disent leurs noms dans l’art du pugiliste, du coup de poing, du combat, du combat. J’aime le mot « combat ». Ce n’est plus un mot politiquement correct dans ce domaine. Se battre n’est pas cool, maintenant. Cela peut évoquer des choses négatives, mais pas si vous l’utilisez dans une perspective spirituelle. L’épisode complet de STEVE on Watch peut être vu sur Facebook Watch, lundi à 7 h HE.