Mike Tyson voulait rencontrer l’ancien combattant de l’UFC et bagarreur de backstreet Kimbo Slice pour lui offrir des conseils, mais la sensation YouTube a décidé de ne pas le faire

Avant de signer un accord avec l’UFC, le célèbre combattant de rue Kimbo Slice s’est fait dire par le Hall of Famer de la boxe Mike Tyson de « ne jamais devenir pro ».

Le légendaire bagarreur à mains nues, de son vrai nom Kevin Ferguson, a rencontré l’ancien champion incontesté des poids lourds lors d’un concert à Miami où il a transmis ses paroles de sagesse.

Slice était une légende pour ses bagarres dans les rues et sa carrière de MMA

Avant sa mort à l’âge de 42 ans en 2016, Slice s’est fait aimer des fans du monde entier lorsqu’une série de ses bagarres dans les rues de Miami a été publiée sur YouTube et il est devenu une sensation du jour au lendemain. En 2006, Rolling Stone l’a décrit comme « le roi des bagarreurs du Web » alors que sa renommée ne cessait de grandir et il a commencé une carrière dans les arts martiaux mixtes professionnels en 2007.

Après avoir passé du temps avec Elite XC, Slice a rejoint l’émission de téléréalité UFC, The Ultimate Fighter, pour une série qui a suivi les poids lourds et son statut de superstar a été confirmé. Le président de l’UFC, Dana White, a pratiquement créé le tournoi pour que le bagarreur se fasse un nom et rejoigne l’entreprise. En fait, sa légende s’est confirmée lorsque « Iron Mike » l’a reconnu et lui a offert des conseils sur sa carrière naissante.

Slice est devenu une célébrité en raison du succès de ses combats sur YouTube

Tyson aime le MMA et est proche de White, mais a averti Slice de ne pas devenir pro

Dans le cadre de la série UFC ‘Fightlore’, un ami proche a raconté comment ils ont tous deux réalisé que sa célébrité s’étendait au-delà de la célébrité sur Internet lorsque Tyson a voulu lui parler lorsqu’il les a repérés à la Miami Arena.

« [Tyson] c’est du genre : ‘Hé mec, je suis un grand fan de ton travail.’ Je suis juste époustouflé que cela se produise, Fergs a même réussi à lui serrer la main.

« Je n’oublierai jamais cela, dit Tyson, ‘Puis-je vous donner un conseil ?’ Il dit : « Ne devenez jamais pro. »

Slice, qui a ensuite pris le poids welter de l’UFC Jorge Masvidal sous son aile, s’est battu deux fois pour l’UFC, remportant une victoire à ses débuts contre Houston Alexander avant de perdre contre Matt Mitrione. Le président de Bellator, Scott Coker, a ensuite fait venir le natif des Bahamas dans son organisation, mais Slice est décédé tragiquement des suites d’une insuffisance cardiaque avant de pouvoir faire la une du Bellator 158, qui était ciblé pour la 02 Arena de Londres.

L’ancien videur, bagarreur et garde du corps a réussi à échapper à la vie qui menaçait de le piéger alors qu’il était jeune dans les rues de Miami, mais sa décision d’ignorer Tyson a peut-être été son meilleur choix de carrière.