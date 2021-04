Mike Tyson vs Lennox Lewis 2: Mike Tyson annonce un combat revanche contre Lennox Lewis en septembre

Mike Tyson reviendra sur le ring pour affronter Lennox Lewis en septembre 2021. AP

Après l’effondrement du trilogue contre Evander Holyfield, Mike Tyson aura déjà un rival pour revenir sur le ring cette année. Selon l’ancien champion, Lennox Lewis sera son adversaire en septembre dans quoi être un combat revanche.

Comme l’a déclaré ‘Iron Mike’ à TMZ Sports, Lewis sortira de sa retraite pour la seconde moitié de l’année: “Je vais combattre Lennox Lewis en septembre”; Mentionnez au milieu.

Tyson prévoyait d’affronter Holyfield en mai, mais après avoir échoué à parvenir à un accord, J’ai décidé de trouver un autre adversaire. Cependant il y a encore de l’espoir que le combat contre Evander aura lieu, une fois qu’ils dépassent leurs engagements convenus.

Pendant, le lieu du combat et l’annonce officielle sont toujours en préparation. Mais face à la possibilité d’avoir une arène pleine, Mike cherche à faire un spectacle important.

Ce sera la deuxième fois que Mike Tyson et Lennox Lewis se rencontrent sur un ring. La première occasion s’est produite en 2022, lorsque les Britanniques a terminé avec «Iron» en huit tours et a conservé les titres des poids lourds à The Pyramid à Memphis.

Lewis a pris sa retraite avec un dossier professionnel de 41-2-1, où il avait 32 KO. Il a pris sa retraite en 2003 après avoir gagné par la voie courte contre Vitali Klitschko. Il a maintenant 55 ans et a répété à plusieurs reprises que Tyson était le seul à pouvoir le sortir de sa retraite.