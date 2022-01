Mike Vick explique pourquoi il ne s’utilisera pas dans Madden 04

On pourrait penser qu’il est impossible pour Mike Vick de jouer avec n’importe quelle équipe à part les Falcons d’Atlanta chaque fois qu’il prend Madden 04. Il s’avère que c’est le contraire.

Malgré le fait que le plus gros code de triche de la série est calqué sur l’ancien quart-arrière (95 vitesse, 97 précision, 98 puissance de lancer, 92 insaisissance), Vick utilise rarement son personnage homonyme lorsqu’il joue. Et ce malgré le fait que c’est Vick sur la couverture !

L’explication a en fait beaucoup de sens et se transforme en quelque sorte en humilité. Voici ce que Vick a dit en traînant sur No Chill de Fubo Sports avec Gilbert Arenas :

« J’ai essayé de me battre, mais je n’ai jamais pu me contrôler. J’ai toujours voulu décoller. Je voulais faire ce que les autres gars faisaient quand ils me jouaient. Donc si je t’ai joué… dans mon cœur, je suis comme un passeur de poche dans le cœur, je suis Tom Brady, je suis Peyton Manning. Quand je fais la queue, je ne pense pas à courir et à courir. Je pense jeter comme Drew de la poche. Mais si je t’ai joué dans Madden, mais que tu m’as eu et que j’ai eu Peyton, tu vas m’annihiler.