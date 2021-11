Mike White, le quarterback inconnu des Jets, a expliqué

La saison 2021 devait être un tournant pour les Jets de New York. Ils avaient un nouvel entraîneur-chef, très apprécié pour sa discipline, et un nouveau quart-arrière de franchise sélectionné au sommet du repêchage de la NFL. Neuf semaines après le début de la saison, et ce n’est pas de Zach Wilson dont les gens parlent, mais de Mike White.

Qui est Mike White ? Bonne question. Le QB de 26 ans est déjà à Canton pour avoir établi le record d’achèvements d’un seul match, et seul le deuxième joueur de l’histoire (aux côtés de Cam Newton) à lancer pour plus de 400 verges lors de son premier départ. Son histoire captive l’imagination des fans à New York et au-delà. Maintenant, la grande question est de savoir s’il peut continuer.

Alors qui est Mike White ? D’où vient ce type ? Et que pouvait-il signifier pour l’avenir des Jets ?

Mike White a toujours eu une floraison tardive

White a toujours joué au poste de quart-arrière, mais n’a pas eu la chance de commencer au lycée avant d’être en dernière année. Lorsque son nom a finalement été appelé, il a excellé – lancer pour 2 200 verges, 22 touchés et seulement deux interceptions. Il suffisait de se faire remarquer par le sud de la Floride, qui l’a recruté malgré le fait qu’il n’était pas un prospect très vanté.

Le début de sa carrière dans le sud de la Floride n’a pas été formidable pour White. Il s’est retrouvé en difficulté dans le système et a finalement décidé de transférer après que Willie Taggart a été nommé entraîneur-chef et a annoncé que l’équipe passerait d’une attaque de style professionnel à la propagation.

White a obtenu son transfert et s’est absenté un an – pour finalement atterrir à Western Kentucky, à peine un terreau prestigieux pour les quarts de la NFL. Une fois qu’il est entré sur le terrain pour les Hilltoppers, White a excellé en lançant plus de 4 000 verges au cours de saisons consécutives et en se produisant bien au Senior Bowl.

Le battage médiatique autour de White était réel, mais il est tombé au repêchage de la NFL 2018 après des performances très moyennes à la moissonneuse-batteuse. Finalement, il a été sélectionné au cinquième tour du repêchage de la NFL 2018 par les Cowboys de Dallas, qui l’avaient destiné à soutenir Dak Prescott.

Quitter Dallas

Les blancs étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Après une saison à Dallas, il était clair que les Cowboys n’étaient pas intéressés à garder White sur la liste, choisissant d’aller bon marché et signant une recrue non repêchée pour soutenir Prescott, plutôt que de garder White sur la liste.

En 2019, il a été libéré, et le QB a rapidement été contacté par les Jets. Dérivant autour de l’équipe d’entraînement de l’équipe, il n’était pas clair si l’équipe garderait White, surtout après avoir changé d’entraîneur-chef pour Robert Saleh. Cependant, faisant preuve de foi en ses capacités, les Jets ont re-signé White en janvier 2021, faisant de lui le quart-arrière de sauvegarde de l’équipe pour leur éventuel partant qu’ils prendraient au repêchage.

Briller quand c’était important

Les fans des Jets ont été témoins de certains des pires matchs de QB cette saison alors que le choix n ° 2 au classement général, Zach Wilson, a eu du mal à se développer au cours de ses sept premiers départs. Une partie de cela était juste une recrue qui prenait ses morceaux, mais de manière alarmante, il y avait des preuves qu’il ne s’améliorait pas vraiment, continuant à faire les mêmes erreurs encore et encore.

Cela dit, il y avait aussi une ferme conviction qu’une grande partie du problème était une infraction terne des Jets, dans laquelle théoriquement personne ne pourrait prospérer. Cela a été mis à l’épreuve lorsque Wilson a été blessé contre les Patriots au cours de la semaine 7, obligeant White à prendre le relais. .

Bien que cette apparition dans un rôle de relève n’ait pas été incroyable, les gens ont remarqué que l’offensive se déroulait plus facilement avec White sous le centre qu’avec Wilson.

À son premier départ en carrière, Mike White a été sensationnel. En entrant dans la semaine 8 contre une équipe des Bengals qui roulait, non seulement l’équipe avait un départ blanc, mais ils l’ont vraiment fait jouer. Il ne s’agissait pas de lui demander de simplement maintenir le poste. Au lieu de cela, les Jets ont mis le jeu entre ses mains. White a récompensé l’équipe avec la meilleure performance de passe qu’ils aient vue non seulement en 2021, mais probablement au cours des deux dernières années.

Les blancs ont terminé 37 sur 45 pour 405 verges avec trois touchés, deux interceptions et une note de 107,9 passeurs.

C’était la deuxième fois dans l’histoire de la NFL qu’un joueur lançait pour 400 verges ou plus lors de son premier départ, et les 37 réalisations de White établissent un nouveau record de la NFL lors d’un premier départ en carrière. Regardez les faits saillants complets de la performance de White ici.

Sa performance record lui a valu son maillot à Canton :

Maintenant, White est sur le point de faire son deuxième départ jeudi soir contre les Colts, ce qui lui donne une autre chance de briller.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir?

Il est important de ne pas trop s’emballer avec les premières performances de White. Je n’essaie pas d’être une couverture mouillée, mais jusqu’à ce que les défenses adverses aient la chance de planifier pour lui, il est largement stupide de faire des proclamations audacieuses.

Cependant, tout ce scénario soulève de nombreuses questions sur l’avenir. Si White continue de prospérer, on ne sait pas ce que les Jets feront, et il y a une telle vague de soutien derrière l’outsider de 26 ans qui devient rapidement un favori des fans et pourrait provoquer une véritable controverse QB pour les Jets.

Quoi qu’il en soit, ça va être amusant de regarder cela se dérouler.