Mike Winkeljohn enterre la possibilité d’un Jones vs Adesanya : “Si je revenais à 205 livres, ce serait contre Jan Blachowicz”

Jon Jones – UFC

L’entraîneur de Jon Jones dit qu’il préférerait Jan Blachowicz à “Stylebender” dans un retour potentiel à 205, disant “Israël n’est plus du genre”

Jones et le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya se sont beaucoup parlé ces dernières années, et à un moment donné, il semblait qu’une rencontre entre ces deux superstars était inévitable. Cependant, avec l’ascension de Jones dans la division des poids lourds de l’UFC et la défaite d’Adesanya contre Blachowicz dans sa tentative de devenir le champion des 205 livres de la promotion, Il semble que maintenant il n’y a pas tellement d’intérêt pour ce combat.

Avertissement

C’est du moins ce que l’entraîneur de Jones, Mike Winkeljohn, a affirmé dans une récente interview avec Submission Radio, où l’entraîneur vétéran des frappeurs a expliqué ce qui motive Jones.

“En ce moment, ce serait Jan, aucun doute là-dessus. Si Jon était motivé pour aller 205, Je ne voudrais pas combattre Israël parce qu’Israël n’est plus du genre. Et Jon veut relever le défi et il comprend aussi le monde réel. Et cela n’a pas de sens pour moi non plus », a déclaré Winkeljohn à propos de Jones.

«Tu peux parler tout ce que tu veux, mais ça ne veut pas dire que tu es le meilleur. C’est bien quand tu es le meilleur et que tu parles, peut-être un peu juste pour vendre le combat. Mais Jan serait certainement celui que je pense. Je ne suis pas sûr que Jon aime ça en ce moment. Comme je l’ai dit, quand Jon se sent mis au défi et veut pousser, c’est à ce moment-là que cela devient vraiment excitant pour nous d’être avec lui et d’être au gymnase. »

Il sera intéressant de voir ce que l’avenir réserve à Jones, Blachowicz et Adesanya., mais à ce stade, il semble que Jones vs. Adesanya est un combat qui n’aura probablement pas lieu.

Publicité