Mike Wolfe et Frank Fritz d’American Pickers vont-ils rompre le groupe ? Eh bien, c’est compliqué

Le charme d’American Pickers était autrefois celui de Mike et Frank, Frank s’enthousiasmant souvent avec humour à propos de choses qui n’exciteraient jamais Mike. Frank a aussi simplement des intérêts différents avec la cueillette que Mike, donc au cours des saisons précédentes, il avait été une sorte de contrepoint amusant dans la série. Mais Mike Wolfe est le nom le plus connu et celui qui fait souvent la majorité de la cueillette réelle, bien que si vous entendez Frank Fritz le dire, cela est dû au fait que l’orientation de la série est «inclinée vers [Wolfe] 1 000 pour cent » et pas parce qu’il fait moins de travail. Pourtant, bien que Frank veuille revenir à la télévision, il existe des problèmes plus profonds entre les deux personnalités de la télévision qui méritent également d’être mentionnés.