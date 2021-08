Mikel Arteta “a cinq matchs” pour renverser la vapeur à Arsenal au milieu des liens d’Antonio Conte alors que Robbie Lyle d’AFTV dit que la patience est mince avec le patron des Gunners

in

Robbie Lyle d’AFTV dit que la patience est à bout avec le manager Mikel Arteta au milieu des informations selon lesquelles il n’a que cinq matchs pour changer les choses à Arsenal.

Les Gunners ont perdu leurs deux premiers matchs de Premier League 2-0 contre Brentford et Chelsea respectivement.

Arteta est sous pression pour obtenir des résultats à Arsenal

Bien qu’il y ait eu des facteurs atténuants, avec plusieurs étoiles manquantes à cause du coronavirus, il y a une inquiétude parmi les supporters face à leur chute continue.

Le manager a été confronté à des supporters mécontents après avoir perdu contre Chelsea dimanche, avec une tendance “Arteta Out” sur les réseaux sociaux.

Un rapport dans The Telegraph affirme qu’Arteta a maintenant cinq matches de Premier League pour renverser la vapeur – jusqu’à la deuxième pause internationale en octobre.

Arsenal envisagerait de déménager pour Antonio Conte s’il se séparait d’Arteta, l’Italien quittant l’Inter cet été après avoir remporté le titre de Serie A.

Conte était lié au travail de Tottenham plus tôt cet été

Robbie d’AFTV a rejoint talkSPORT Breakfast mardi matin pour donner sa réaction à la situation après un début de saison décevant.

Il a déclaré: «Pour moi, ce sont les performances. Contre Chelsea, je sais que c’est une meilleure équipe que nous et qu’on s’attend à ce qu’ils nous battent, mais nous devons être mieux organisés que ce que je vois.

« C’est plus la tactique et j’essaie de comprendre quel est notre style et c’est ce qui m’inquiète.

« Les performances, le style de jeu, c’est ce qui mène beaucoup de dépression, mis à part le fait évident que nous avons perdu nos deux premiers matchs.

Les prochains matchs d’Arsenal

25 août – West Brom (a) – Coupe Carabao

28 août – Man City (a)

11 septembre – Norwich (h)

18 septembre – Burnley (a)

26 septembre – Tottenham (h)

2 octobre – Brighton (a)

«Nous ne voyons pas de schéma de jeu évident. Ce n’est pas comme si nous étions allés à Brentford et que nous les avions battus, mais ils ont remporté la victoire.

« Les deux matchs, nous nous sommes retournés assez facilement et c’est ce qui est inquiétant.

« La patience commence à manquer avec Mikel Arteta. Quand il est arrivé pour la première fois, je pense que beaucoup de fans voulaient un manager plus expérimenté, mais il est entré et il a très bien commencé en remportant la FA Cup et a très bien fait pour commencer.

Arteta pourrait manquer de temps pour sauver son emploi

«Je parlais aux fans sur le terrain ce week-end et c’était mitigé. Un peu de patience avait disparu et d’autres réclamaient de la patience.

« C’est le foot. Même le match contre West Brom demain, c’est un gros match. Je ne pense pas que vous puissiez entrer dans ce jeu et reposer les joueurs.

« Ce sera difficile car ils ont très bien fait jusqu’à présent, et je ne pense pas qu’ils aient perdu un match.

« Alors Man City le week-end, loin ! »

