Mikel Arteta a déclaré que la star de West Ham, Michail Antonio, ferait une «vraie différence» à Arsenal

Michail Antonio est évalué à environ 40 millions de livres sterling par West Ham (Photo de JOHN THYS/BELGA MAG/. via .)

Arsenal devrait faire une tentative audacieuse pour recruter l’attaquant de West Ham Michail Antonio, qui ferait une « vraie différence » pour l’attaque des Gunners.

C’est selon l’ancien as d’Arsenal Kevin Campbell, qui pense que l’attaquant jamaïcain serait parfait pour les Emirats.

Antonio, 31 ans, a marqué 55 buts en 192 matches avec les Hammers, mais il a joué partout sur le terrain et a commencé sa vie au club en tant qu’arrière droit.

Il est maintenant l’un des attaquants les plus redoutés de la ligue et bien que Campbell pense que West Ham serait « fou » d’écouter les offres pour lui, il pense que son ancienne équipe devrait tester la détermination des Hammers.

Antonio a marqué 55 buts pour West Ham (Crédits : Simon Dael/REX/Shutterstock)

‘Il pourrait faire une réelle différence [at Arsenal]’, a déclaré Campbell à la chaîne YouTube Highbury Squad.

«Mais West Ham ne le vendrait jamais. Ils seraient fous de le vendre.

Arteta souhaite renforcer sa ligne de front, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah étant susceptibles de quitter le club à la fin de la saison.

Arsenal a été lié à une décision ambitieuse pour l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling, que le club évalue à 45 millions de livres sterling.

Arteta a travaillé avec Sterling à l’Etihad et l’attaquant anglais attribue à l’Espagnol une grande partie de son amélioration ces dernières années.

Campbell pense que c’est une évidence pour Arsenal de déménager pour Sterling, s’il devient disponible.

« Il a été la clé de Manchester City [in previous seasons] et a marqué plus de 20 buts en tant qu’homme large. C’est énorme », a déclaré Campbell.

« Et si quelqu’un comme lui devient disponible, nous devons être impliqués… nous devons le faire. »



