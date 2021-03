Mikel Arteta a refusé de divulguer toute information sur le « problème disciplinaire » qui a empêché Pierre-Emerick Aubameyang du onze de départ d’Arsenal pour affronter Tottenham.

Aubameyang était une omission surprise de l’équipe des Gunners, Arteta citant ledit problème disciplinaire comme raison.

sports du ciel Arteta a refusé de révéler pourquoi Aubameyang a été abandonné mais la raison semble avoir émergé ailleurs

Le patron des Gunners a déclaré à Sky Sports: «Il allait commencer le match mais nous avions un problème de discipline. Nous avons tracé la ligne et nous passons à autre chose.

«Nous garderons cela en interne. Nous avons un processus que nous devons respecter pour chaque match et c’est tout.

«C’est une décision après avoir tout évalué et ce qu’Auba a fait et c’est tout… il y a beaucoup de joueurs prêts à jouer et méritent une chance, donc je suis à l’aise avec ça.

La décision d’abandonner le capitaine surprendra les fans d’Arsenal en raison de la nature incontournable du derby du nord de Londres.

Getty Images – Getty Aubameyang est le meilleur buteur des Arsenaux cette saison avec 14 buts

La réponse d’Arteta ne donne aucune indication claire sur ce que l’attaquant a fait pour être abandonné, mais Freddie Ljungberg a une théorie.

L’ancienne star d’Arsenal a déclaré à Sky Sports: «C’est bizarre, ça dérange un peu votre équipe.

«La seule chose que je peux penser, c’est qu’il est peut-être en retard ou quelque chose comme ça. Il est toujours sur le banc, donc ça ne peut pas être si grave. Bien sûr, cela dérange les joueurs.

«Ce n’est pas bon pour Arsenal et ça doit être quelque chose de gros de le laisser de côté.»

Arteta aurait abandonné Aubameyang pour son retard

Il semble que Ljungberg est sur place avec L’athlétique révélant qu’Aubameyang a été abandonné car il était en retard pour le match.

L’Athletic ajoute que ce n’est pas la première fois qu’Aubameyang fait rapport à la fin de la saison et Arteta a pris la décision de le déposer sur le banc en guise de punition.