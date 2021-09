Mikel Arteta a mis fin à un accord d’échange direct pour la signature de Tottenham

in

Mikel Arteta aurait mis fin à un accord d’échange estival qui aurait vu Arsenal débarquer Emerson Royal.

Royal signé pour Tottenham, son rival du nord de Londres, pour 30 millions d’euros au début du mois. L’arrière droit a signé un contrat de cinq ans, mais il était également recherché par Arsenal.

Les Gunners auraient eu des pourparlers avancés avec le Barça sur un accord qui aurait vu Hector Bellerin aller dans la direction opposée.

Cependant, selon ., l’accord a été interrompu sous la direction du patron espagnol Arteta. Le manager ne savait pas exactement comment Emerson, à l’esprit offensif, s’intégrerait dans son équipe d’Arsenal.

Arteta était censé être à la recherche d’un défenseur plus défensif sur lequel construire sa ligne de fond. Par conséquent, Arteta a donné son feu vert à un accord pour Takehiro Tomiyasu au lieu.

Tomiyasu est arrivé de Bologne la veille du Royal et pour presque la moitié du prix. La star japonaise a coûté environ 15,5 millions de livres sterling et a fait ses débuts lors de la victoire de samedi contre Norwich.

Tomiyasu, qui peut également jouer au poste d’arrière central, avait l’air solide puisqu’il a joué pendant une heure aux Emirats à l’arrière droit. Il a été remplacé par Emile Smith Rowe alors qu’Arteta peaufinait sa formation.

Royal, en revanche, a connu un véritable baptême du feu lors de la défaite 3-0 des Spurs à Crystal Palace. Il a eu du mal à contrôler Wilfried Zaha et était responsable du deuxième but d’Odsonne Edouard.

Il se pourrait bien que l’instinct d’Arteta ait été correct.

L’effondrement de l’accord d’échange a laissé l’avenir de Bellerin en suspens. Le défenseur espagnol a fini par quitter les Emirats pour un prêt au Real Betis, où il pourrait faire ses débuts lundi soir.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Ramsdale prêt à se battre

Pendant ce temps, Aaron Ramsdale n’a pas l’intention de revenir sur le banc et a averti Bernd Leno, sous pression, qu’il se battrait pour être le n ° 1 incontesté.

« Je ne sais pas ce que le manager va faire.

«Cela n’était peut-être qu’un ajustement tactique, il est donc de ma responsabilité de le forcer à continuer à me choisir, ce que je dois faire quotidiennement.

« Moi et Bernd serons très compétitifs d’une manière saine et bonne, et j’espère que je pourrai rester dans l’équipe.

« Vous devez être prêt à jouer en tant que gardien de but. Vous ne savez pas quand quelque chose va arriver. Je suis prêt chaque semaine.

« Cela aurait pu être dans quelques mois, mais c’est arrivé maintenant.

« Nous devons continuer à être compétitifs sur le terrain d’entraînement et je dois essayer de rester dans l’équipe et de les aider. Il y a beaucoup à faire et nous verrons où cela nous mènera cette saison.

LIRE LA SUITE: Merson remet les pendules à l’heure en réfutant les affirmations fantaisistes de la star sur Arsenal