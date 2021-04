Mikel Arteta a pire record d’Arsenal qu’Unai Emery et Arsene Wenger des 50 premiers matchs de Premier League alors que le club a déclaré qu’il jouait comme une équipe de championnat contre Liverpool

Le 50e match de Mikel Arteta en Premier League à la tête d’Arsenal s’est mal terminé alors que son équipe a perdu 3-0 à domicile contre Liverpool.

Les Gunners ont été surclassés par les champions de haut niveau en titre grâce à deux buts en seconde période de Diogo Jota et Mohamed Salah.

.

Les chances d’Arsenal de terminer dans le top six ont pris un autre coup dur

Et Arteta s’est excusée auprès des fans par la suite, ajoutant que les visiteurs étaient meilleurs dans chaque département.

«Liverpool méritait complètement de gagner le match, probablement avec une plus grande marge. Nous étions extrêmement pauvres. Nous nous excusons », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Ils ont pris les bonnes décisions, nous ne l’avons pas fait. C’est ma faute », a-t-il ajouté, en protégeant les joueurs de tout blâme.

«Je dois préparer l’équipe pour qu’elle fonctionne différemment et c’est tout.

«Félicitations à Liverpool car ils ont été exceptionnels aujourd’hui. Cela a montré la différence entre les deux équipes – que lorsqu’elles jouent à ce niveau, la marge est incroyablement élevée.

.

Tierney a boité pendant la défaite pour ajouter aux malheurs d’Arteta

«Je n’ai pas à utiliser d’excuses – que nous n’avons pas cinq ou six joueurs – les normes sont beaucoup plus élevées dans ce club de football et je dois les amener à performer à ce niveau. C’était aussi technique.

«Nous avons donné chaque balle et n’avons pas pu enchaîner trois passes. Les bases n’étaient pas là aujourd’hui. Si vous faites ça contre ce genre d’adversaire, vous êtes puni comme nous.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs d’Arsenal devaient assumer une part de responsabilité, Arteta a répondu: «Je préfère faire ça. Je le prend.

«Félicitations à Liverpool car ils ont été exceptionnels aujourd’hui. Ils peuvent jouer à ce niveau et cela a montré la différence entre les deux équipes que la marge est incroyablement élevée.

.

Publiquement, Arteta tenait à assumer l’entière responsabilité de la défaite, protégeant ses joueurs

Arteta a remplacé Unai Emery en tant que patron d’Arsenal en décembre 2019 et a remporté la FA Cup lors de sa première saison en tant que manager.

Cependant, cela n’a pas été simple pour Arteta, qui tente de changer de position dans le tableau de la ligue et a en fait un pire record que l’ancien manager Unai Emery et Arsène Wenger de ses 50 premiers matchs de Premier League aux Emirats.

Arteta en a remporté 21, fait match nul 12 et a perdu 17 de ses 50 premiers matchs de haut vol avec un pourcentage de 42 victoires.

Par la suite, il a accumulé 75 points, 10 points de moins que Wenger… et 12 points de moins qu’Emery.

La Ligue Europa reste le seul espoir d’Arteta de sauver ce qui a été une première saison complète décevante en gestion.

Les Gunners affronteront le Slavia Prague dans les huit derniers de la compétition la semaine prochaine, alors qu’ils pourraient tomber 10e du tableau de Premier League si Aston Villa évitait la défaite contre Fulham dimanche.

.

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal avec une défaite contre Liverpool, ce qui les laisse neuvième

« Arsenal a été l’équipe la plus déroutante pour moi toute la saison », a déclaré Tony Cascarino à talkSPORT dimanche matin.

«Ils ont eu des hauts et des bas incroyables. [The Liverpool result] était un bas incroyable. [Dani] Ceballos au milieu de terrain était horrible, ils ont donné le ballon trop souvent et ne pouvaient pas du tout mettre un gant sur Liverpool.

«Ils jouent un style qui ressemble plus à une équipe qui est sortie du championnat parfois, pas tout le temps – à West Ham, ils ont commencé comme ça où ils étaient 3-0 et ont fini par essayer de revenir et d’être loin. plus agressif – hier, ils ont joué comme une équipe qui était montée.