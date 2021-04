Mikel Arteta a pire record d’Arsenal qu’Unai Emery et Arsene Wenger des 50 premiers matchs de Premier League en charge alors que le dernier revers survient à domicile contre Liverpool

Le 50e match de Mikel Arteta en Premier League à la tête d’Arsenal s’est soldé par une décevante défaite 3-0 à domicile face à Liverpool.

Les Gunners ont été surclassés par les champions de haut niveau en titre grâce aux buts en seconde période de Diogo Jota (2) et Mohamed Salah.

Les chances d’Arsenal de terminer dans le top six ont pris un autre coup dur

Arteta a remplacé Unai Emery en tant que patron d’Arsenal en décembre 2019 et a remporté la FA Cup lors de sa première saison en tant que manager.

Cependant, cela n’a pas été simple pour Arteta, qui a un pire record que Unai Emery et Arsène Wenger de ses 50 premiers matchs de Premier League aux Emirats.

Arteta en a remporté 21, fait match nul 12 et a perdu 17 de ses 50 premiers matchs de haut vol avec un pourcentage de 42 victoires.

Par la suite, il a accumulé 75 points, 10 points de moins que Wenger… et 12 points de moins qu’Emery.

La Ligue Europa reste le seul espoir d’Arteta de sauver ce qui a été une première saison complète décevante en gestion.

Les Gunners affronteront le Slavia Prague dans les huit derniers de la compétition la semaine prochaine, alors qu’ils pourraient tomber 10e du tableau de Premier League si Aston Villa évitait la défaite contre Fulham dimanche.

Arteta a qualifié le dernier revers d’Arsenal contre Liverpool d’« inacceptable », mais a pris l’entière responsabilité du résultat.

Arteta a un gros travail à faire pour essayer de changer les choses à Arsenal

Il a déclaré à Sky Sports: «Nous méritions complètement de perdre le match. Ils étaient meilleurs dans tous les départements.

«Ils méritaient de gagner le match avec la marge qu’ils avaient ou plus. C’était inacceptable de notre côté avec la façon dont nous avons joué aujourd’hui.

«Ils étaient bien meilleurs que nous dans tous les départements. Ils ont remporté chaque duel, chaque seconde balle, chaque défi.

«Ils étaient courageux quand ils avaient le ballon, ils ont pris les bonnes décisions, nous ne l’avons pas fait. C’est de ma faute.

«Je dois configurer l’équipe d’une manière différente et performer d’une manière différente et c’est tout.»

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs d’Arsenal devaient assumer une part de responsabilité, Arteta a répondu: «Je préfère faire ça. Je le prend.

«Félicitations à Liverpool car ils ont été exceptionnels aujourd’hui. Ils peuvent jouer à ce niveau et cela a montré la différence entre les deux équipes que la marge est incroyablement élevée.