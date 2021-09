Mikel Arteta a remercié le service de recrutement d’Edu pour lui avoir donné 21 ans à Arsenal

in

C’est l’équipe de recrutement du directeur technique d’Arsenal, Edu, qui a joué un rôle clé dans la signature de Nuno Tavares cet été, selon ..

C’est quoi l’histoire?

Arsenal a signé Tavares de Benfica dans la fenêtre de transfert d’été.

Sky Sports a rapporté au moment de la signature que les Gunners avaient payé 8 millions de livres sterling de frais de transfert pour l’arrière gauche de 21 ans.

L’Athletic a maintenant rapporté que la signature du jeune Portugais a été “fortement influencée par le département de dépistage d’Edu”.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, “est même allé jusqu’à remercier l’équipe de recrutement”, selon le rapport.

Nuno Tavares améliorerait-il Arsenal ?

Kieran Tierney est clairement l’arrière gauche de premier choix à Arsenal.

L’ancienne star du Celtic est l’un des meilleurs arrières gauches de Premier League.

Lorsqu’il est en forme et disponible, le joueur de 24 ans est l’un des premiers noms de la feuille d’équipe d’Arsenal.

Cependant, Arsenal avait besoin de signer un back-up approprié à Tierney, et à Tavares, ils en ont trouvé un.

Le Portugais n’a que 21 ans, ce qui signifie qu’il pourrait être patient et continuer à apprendre sans exiger de jouer tout le temps.

Tierney a eu des problèmes de blessures pendant son séjour à Arsenal jusqu’à présent.

Tavares pourrait simplement remplacer Tierney lorsque l’international écossais se blesse.

L’arrière gauche a effectué sept titularisations et sept apparitions remplaçantes dans le championnat portugais, et a fait trois départs et deux apparitions remplaçantes en Ligue Europa pour Benfica la saison dernière.

Le joueur de 21 ans a joué 33 minutes en Premier League pour Arsenal jusqu’à présent cette campagne.

