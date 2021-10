Mikel Arteta admet que son équipe d’Arsenal a eu la chance de s’échapper de l’Amex trempé par la pluie avec un point après une démonstration dominante de Brighton

in

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré à talkSPORT que son équipe avait eu de la chance de quitter l’Amex avec un point après une démonstration dominante de Brighton.

Les Seagulls ont amené le jeu aux visiteurs après une oscillation précoce, tricotant ensemble un football de possession attrayant tout en créant de nombreuses opportunités dans la surface d’Arsenal.

.

Arteta avait à remercier Ramsdale qui était encore une fois crucial dans le but

.

Brighton a eu un certain nombre d’excellentes occasions à courte distance mais n’a pas pu trouver le filet

Une combinaison de mauvaises finitions, de bonnes interventions défensives et d’arbitrage a permis de garder le match sans but, mais les hommes de Graham Potter sont sans aucun doute sortis de l’équipe la plus déçue.

Arteta a été franc sur la chance de son équipe ce soir-là, même s’ils ont eu des chances de remporter la victoire.

“Je pense que c’est [a point] gagné parce que nous ne méritons rien de plus que cela », a déclaré le patron des Gunners. « Pour être juste, nous avons obtenu ce point parce que nous avons très bien défendu dans les 15-20 derniers mètres du terrain.

Arsenal a à peu près survécu à l’assaut de Brighton

« C’est vrai qu’à la fin nous aurions pu le gagner car nous avions deux ou trois grosses situations pour le gagner, mais dans l’ensemble aujourd’hui je pense que nous avons eu du mal.

“Surtout en première mi-temps, pour imposer notre jeu, jouer comme nous le voulons, échapper à la pression qu’ils proposaient et nous n’étions pas à l’aise dans le jeu.”

Arteta a estimé que ses joueurs ne s’adaptaient pas assez bien à la tactique de Graham Potter et ont perdu la possession beaucoup trop facilement.

Il a expliqué: «Nous nous sommes mis en difficulté, nous avons commencé à jouer des balles que vous ne pouvez pas jouer contre ce type de situations pressantes d’homme à homme et nous ne l’avons pas assez bien interprété.

.

La réputation de Graham Potter continue de s’améliorer

“Et puis nous avons donné tellement de balles faciles dans les zones centrales qui nous ont causé des problèmes.”

Malgré sa déception, Arteta reste optimiste quant à la forme de son équipe, les résultats récents montrant des signes d’une mini-renaissance après un gros été sur le marché des transferts.

Les Gunners avaient remporté leurs quatre matchs précédents dans toutes les compétitions, dominant leurs rivaux Tottenham aux Emirats pour remporter une victoire 3-1 la dernière fois.

Arsenal est désormais invaincu en quatre matches de championnat après avoir perdu ses trois premiers, avec un certain nombre de recrues estivales d’Arteta commençant à impressionner.

.

Les blancs ont été la clé pour Arsenal en gardant une autre feuille blanche

L’ancien Seagull Ben White a de nouveau été vital car il a aidé à garder une quatrième cage inviolée en cinq matchs, tandis qu’Aaron Ramsdale a fait une intervention cruciale tard lorsque Neal Maupay semblait destiné à marquer.

“Dans l’ensemble, je pense que le bloc de matchs auxquels nous avons joué, nous devrions être satisfaits des résultats que nous avons obtenus et des performances que nous avons obtenues en général et aller de l’avant et nous améliorer”, a déclaré Arteta.

Un joueur que l’Espagnol n’a pas signé, mais qu’il a fait passer, est Emile Smith Rowe, 21 ans, qui était la plus grande menace d’Arsenal à l’avenir.

.

Smith Rowe était la plus grande menace d’Arsenal à l’avenir

Arteta a commenté le jeune anglais en disant: “Il joue très bien, son niveau de confiance est important, il prend le jeu, il prend ses responsabilités, il veut prendre de grandes décisions qui peuvent affecter le jeu, donc je suis très content de lui.”

Un autre jeune Gunner, Bukayo Saka, s’est blessé dans les arrêts de jeu, mais Arteta a assuré aux fans que ce n’était rien de grave.

« Il devrait aller bien. Il a reçu un coup, mais il devrait aller bien », a-t-il déclaré.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici