Mikel Arteta, centenaire avec Arsenal

11/07/2021 à 19:34 CET

Le directeur de l’Arsenal, Mikel Arteta, a atteint le 100 matchs sur le banc de l’Emirates Stadium toutes compétitions confondues avec 56 victoires, 18 nuls et 26 défaites. C’est le deuxième meilleur bilan de toute l’histoire du club, seulement derrière George Graham (56), qui a dirigé l’équipe entre 1986 et 1995.

espagnol, quoi a pris les rênes fin 2019 après le limogeage d’Unai Emery, est une institution au nord de Londres pour son passé de joueur et son équipe est l’une des plus en forme en ce début de saison 2021/22 : a quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont trois en Premier League, et a enregistré 10 matchs sans perdre.

L’ancien assistant de Pep Guardiola à Manchester City a traversé une crise sans précédent : l’équipe est tombée lors des trois premières journées de Premier League et est entrée dans la pause en dernière ligne avec zéro point, neuf buts contre et aucun pour. Sa position était en suspens, mais la direction sportive l’a entériné et l’équipe n’a plus perdu depuis fin août.

Arsenal sort de la crise

Les artilleurs ils ajoutent trois victoires consécutives en Premier League et se sont consolidés dans le top 5 du classement avec 20 points sur 33 possibles. L’Espagnol est devenu l’un des principaux placés pour devenir le premier entraîneur licencié des cinq ligues majeures après avoir signé un départ retentissant, mais il a inversé la situation et Arsenal est actuellement devenu l’un des rivaux à secouer : le 5 mars et le match contre Liverpool le lendemain marquera le plafond compétitif de l’équipe.

L’équipe de Mikel Arteta a remporté une FA Cup et un Community Shield dès ses premiers mois à la tête du projet sportif canonnier. Malgré le fait qu’il n’ait plus remporté de titres et qu’il soit absent des compétitions européennes pour la première fois depuis la saison 1995/96, la direction sportive continue de faire aveuglément confiance à son entraîneur, qui a encore deux ans de contrat et pourrait le prolonger à court terme.