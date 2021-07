Mikel Arteta cherche à reconstruire la base britannique à Arsenal

Après la fin ignominieuse d’Arsenal la saison dernière, lorsque les Gunners n’ont pas atteint la finale de la Ligue Europa pour la première fois, puis n’ont pas réussi à se qualifier pour le football européen de quelque sorte que ce soit pour la première fois en un quart de siècle, la plupart des fans d’Arsenal ont été heureux d’oublier football national et profiter à la place des gloires du football international à l’Euro 2020. Cependant, il y a eu des signes tout au long de l’été que Mikel Arteta reconstruisait l’équipe en mettant particulièrement l’accent sur le recrutement de joueurs d’autres clubs de Premier League, dans le but de reconstruire une équipe britannique. base à Arsenal.

Mikel Arteta construisant une base britannique à Arsenal

Le gardien de but et le défenseur central sont la base de toute équipe de football

La base de toute équipe de football est la relation entre son gardien et son défenseur central dominant. Pendant si longtemps, à travers les époques George Graham et Arsène Wenger, les équipes d’Arsenal se sont construites sur le lien réussi entre David Seaman dans le but et le capitaine Tony Adams au cœur de la défense. En effet, les deux ont également excellé pour l’Angleterre, notamment à l’Euro 96, dont tant de souvenirs se sont ravivés cet été. Cependant, depuis que Sol Campbell, le défenseur central dominant des dernières équipes d’Arsenal de Wenger, a quitté le club en 2006, les Gunners n’ont pas eu de défenseur central vraiment commandant comme Campbell ou Adams, sans parler d’un gardien de but du calibre de Seaman. En effet, c’est l’échec de Wenger pendant une décennie à remplacer ces piliers qui a probablement été le plus gros échec de la seconde moitié de son mandat en tant que manager d’Arsenal.

Toutes les nouvelles recrues de Mikel Arteta dans les buts ou en défense centrale auront certainement du pain sur la planche pour se rapprocher des réalisations de Seaman, Adams et Campbell. Néanmoins, le fait qu’Arteta semble cibler les joueurs anglais à ces postes suggère au moins qu’il est conscient de l’importance d’une base solide et solide pour son équipe qui a fait ses preuves en Premier League.

Le transfert de Ben White à Arsenal a finalement été officiellement achevé après que les Gunners se soient mis d’accord sur des frais de transfert de 50 millions de livres sterling avec Brighton. Bien qu’il y ait beaucoup de fans d’Arsenal qui se demanderont pourquoi Arsenal paie plus pour un défenseur dont le club a failli être relégué de la Premier League que Manchester United vient de payer le Real Madrid pour Raphaël Varane, vainqueur de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, la signature de White ne doit pas être écarté à la légère.

Après avoir excellé en prêt avec Leeds United dans leur promotion en Premier League, White a ensuite assez bien joué avec son club parent Brighton pour se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre pour la campagne Euro 2020. Il a également cinq ans de moins que Varane. De plus, les frais de transfert relativement bas de 34 millions de livres sterling de Varane étaient en grande partie parce qu’il ne lui restait qu’un an sur son contrat avec le Real Madrid et que les géants espagnols étaient déterminés à récupérer quelque chose pour lui plutôt que de le laisser partir gratuitement dans un an.

White doit être le défenseur central numéro un à Arsenal

Il faut reconnaître qu’une des principales raisons pour lesquelles White a si bien joué pour Brighton la saison dernière était qu’il était en partenariat avec l’un des défenseurs centraux les plus sous-estimés de la Premier League, Lewis Dunk. En effet, si Dunk, qui aura 30 ans en novembre, avait cinq ans de moins, Arsenal pourrait bien l’avoir ciblé plutôt que White, ou même tenté de recruter les deux joueurs. Dans l’état actuel des choses, White devrait être le défenseur central de premier choix à Arsenal, surtout après que le club a tant payé pour lui, avec Gabriel ou Rob Holding comme partenaire. Cependant, Mikel Arteta, qui a utilisé trois défenseurs centraux lors du succès surprise d’Arsenal en FA Cup en 2020, pourrait même envisager de jouer les trois ensemble dans des matchs à l’extérieur particulièrement difficiles.

Malheureusement, avec Pablo Mari, un autre défenseur central d’Arteta, qui s’avère probablement être le quatrième défenseur central des Emirats, cela signifie presque certainement la fin à Arsenal pour William Saliba, autrefois très bien noté, et tout cela avant même que le Français n’ait joué. un seul match pour le club. S’il part, Arteta ne peut qu’espérer que son départ ne s’avère pas aussi désastreux que sa décision de vendre Emiliano Martinez après que l’Argentin ait joué un rôle déterminant dans la victoire d’Arsenal en FA Cup. Depuis qu’il a quitté les Emirats, Martinez a non seulement prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League avec Aston Villa, mais a été la pierre angulaire du triomphe de l’Argentine en Copa America, en particulier avec ses arrêts sur penalty contre la Colombie en demi-finale.

Arsenal a besoin d’un gardien numéro deux qui peut défier

La décision de laisser Martinez partir était sans doute la pire d’Arteta en tant qu’entraîneur d’Arsenal, ce qui en dit long compte tenu de ses décisions bizarres de jouer d’abord sans attaquant, puis avec un milieu de terrain individuel lors des deux matches de la demi-finale de la Ligue Europa contre Villareal. . Au cours de ses trois saisons au club, Bernd Leno n’a jamais été près d’égaler l’impact de Martinez en quelques matchs à la fin de la saison 2019/20. Par conséquent, Arteta semble également avoir signé un bon gardien de deuxième choix, c’est-à-dire un gardien capable de défier et éventuellement de remplacer Leno en tant que numéro un d’Arsenal, son autre priorité majeure cet été.

Il faut souligner qu’Arsenal n’a pas encore fait d’offre formelle pour l’un des gardiens avec lesquels il a été lié. Cependant, le fait que les deux noms principaux dans le cadre semblent être Sam Johnstone de West Bromwich Albion et Aaron Ramsdale de Sheffield United est révélateur. Comme pour la signature de Ben White au poste d’arrière central, Arteta semble avoir décidé que la meilleure façon de commencer à reconstruire la forme d’Arsenal en Premier League est de recruter des joueurs éprouvés de Premier League.

Bien que Johnstone et Ramsdale aient tous deux été relégués la saison dernière, les deux ont montré plus qu’assez derrière des défenses poreuses pour suggérer qu’ils appartiennent à la Premier League. Johnstone, en particulier, était exceptionnel à West Brom et après avoir été rejeté par Manchester United en tant que jeune joueur et par la suite dégringoler dans les ligues à la poursuite du football en équipe première, il n’a encore que 28 ans, un âge relativement jeune pour un gardien de but, et pourrait bien être le numéro un d’Arsenal pour la prochaine décennie s’il évince Leno.

Alex Ferguson connaissait l’importance d’un bon gardien et défenseur central

Il y a bien plus dans une équipe de football réussie qu’un bon partenariat entre le gardien de but et le défenseur central, mais Alex Ferguson, pour sa part, a juré par son importance. En effet, il a attribué une grande partie du succès de ses plus grandes équipes de Manchester United, à savoir celles qui ont remporté les deux Ligues des champions qu’il a remportées, à l’importance, d’une part, du partenariat Peter Schmeichel-Jaap Stam et, d’autre part, d’Edwin van der Sar. -Appariement Nemanja Vidic. Ben White et quel que soit le gardien britannique qu’Arsenal signera finalement auront un très long chemin à parcourir pour égaler la solidité spectaculaire de ces partenariats légendaires. Cependant, ils pourraient simplement fournir la base d’une nouvelle défense d’Arsenal considérablement améliorée sous Mikel Arteta.

