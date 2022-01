Mikel Arteta critiqué après que Nottingham Forest ait envoyé Arsenal sortir de la FA Cup

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a été critiqué pour avoir aligné une équipe affaiblie contre Nottingham Forest après que son équipe ait été éliminée de la FA Cup avec une défaite 1-0 face au championnat.

Le vainqueur tardif du remplaçant Lewis Grabban a offert aux hôtes une victoire méritée au troisième tour contre les Gunners slapdash, qui ont quitté la compétition à ce stade pour la deuxième fois en 25 ans seulement.

Grabban a frappé pour envoyer Arsenal s’écraser de la FA Cup

Les hommes d’Arteta ont été pauvres tout au long du match

Les 14 fois vainqueurs n’ont même pas réussi un tir cadré au City Ground.

Et Alex Crook de talkSPORT a été perplexe quant à la raison pour laquelle Arteta a décidé d’aligner des joueurs marginaux alors que la compétition est de manière réaliste l’une des deux chances que le club puisse réclamer l’argenterie cette saison.

« Arsenal n’est pas assez bon dans sa forme actuelle pour prendre des libertés contre Nottingham Forest en FA Cup », a déclaré Crook au Boot Room.

« Nous pouvons dire la même chose de Tottenham plus tôt lorsqu’ils ont dû faire venir la cavalerie, Harry Kane et Lucas Moura, pour voir Morecambe.

« Vous regardez le banc d’Arsenal aujourd’hui. [Alexandre] Lacazette n’a pas commencé car [Eddie] Nketiah a eu une autre opportunité en tant qu’homme seul à l’avant.

Ils ne l’ont pas recherché du tout

« [Kieran] Tierney sur le banc, il aurait certainement commencé s’il s’agissait d’un match de Premier League.

« Non Aaron Ramsdale, il était sur le banc.

«Les joueurs marginaux ne sont pas assez bons pour écarter le championnat en face.

Il a ajouté: « Ce sera la même chose pour Man United demain.

« Arsenal n’est pas Liverpool, Man City ou même Chelsea. L’équipe n’est pas assez bonne pour aller à Forest et s’attendre à entrer dans le quatrième tour.

« Je pense que c’est une énorme opportunité à manquer pour Mikel Arteta, car pourquoi reposez-vous les joueurs ? Perdre une demi-finale de coupe de la ligue ?

« Je n’arrive pas à comprendre la sélection de l’équipe. »

Arsenal est généralement si dominant en FA Cup, mais ils étaient loin de cela contre Forest

Arteta a remis en question le désir d’Arsenal après la chute des Gunners.

« Nous avions besoin de plus de motivation, de plus de faim pour gagner à tout prix dans chaque action, bien plus. Nous n’étions pas à notre niveau », a-t-il déclaré.

« Je suis vraiment déçu de la performance, tout d’abord. Pas avec l’attitude mais combien nous avons de but et quelle détermination nous avons montré pour changer le jeu quand il est difficile de jouer contre et la façon dont ils jouent.

« J’ai joué dans des matchs comme ça au cours des 18 dernières années et je sais à quel point c’est compliqué de venir ici et ce n’est pas surprenant les difficultés que vous allez rencontrer. Mais quand nous faisons cela, nous devons y faire face d’une manière différente.

«Ça fait vraiment mal. C’est une compétition qui est très liée à notre histoire et en sortir est une grosse bosse.

