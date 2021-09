Mikel Arteta dit que ” la porte est toujours ouverte ” pour que Jack Wilshere revienne s’entraîner avec Arsenal alors que l’agent libre recherche un nouveau club

in

Mikel Arteta a ouvert la porte à Jack Wilshere pour s’entraîner à Arsenal alors que l’agent libre recherche un nouveau club.

Le joueur de 29 ans n’a pas pu trouver de nouveau club depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison dernière.

Wilshere a passé une décennie à Arsenal à partir de 2008

L’international anglais à 34 reprises a récemment passé un entraînement avec l’équipe de Serie B de Côme.

Wilshere a gravi les échelons à Arsenal et a disputé 197 apparitions en équipe première entre 2008 et son départ une décennie plus tard.

Il a remporté deux FA Cups à l’Emirates Stadium, où il est également devenu un favori parmi les fans d’Arsenal.

Pendant son séjour avec les Gunners, il a joué aux côtés d’Arteta au milieu de terrain d’Arsène Wenger et l’actuel manager d’Arsenal a semblé offrir une invitation à son ancien coéquipier.

Arteta doit changer la forme d’Arsenal ou ce pourrait être des rideaux

Lorsqu’on lui a demandé si Wilshere pouvait potentiellement s’entraîner dans sa base de London Colney, Arteta a répondu: “C’est quelqu’un que je connais avec qui j’ai partagé le vestiaire, qui est tellement aimé dans le club avec chaque personne ici et nos portes sont toujours ouvertes.”

Arsenal occupe la dernière place de la Premier League après avoir perdu ses trois premiers matches sans marquer.

Ils accueillent Norwich, de la même manière sans aucun point de leurs matches jusqu’à présent, à l’Emirates Stadium samedi et Arteta admet qu’il s’agit d’un premier match “à gagner” pour son équipe.

“C’est toujours (indispensable) à Arsenal et la pression est toujours là pour être aussi élevée que possible dans ce classement”, a-t-il déclaré.

“Nous avons besoin de la première victoire, nous allons jouer devant nos fans après un début décevant, donc c’est à nous de fournir tout ce que nous avons en termes de performances pour obtenir le résultat que nous voulons à la fin.”

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 50/1 SUR RONALDO POUR MARQUER LE PREMIER CONTRE NEWCASTLE