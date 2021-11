Photo de David Price/Arsenal FC via .

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Mikel Arteta a parlé d’Emile Smith Rowe et du fait qu’il n’a pas été appelé dans l’équipe d’Angleterre.

L’Angleterre a nommé sa dernière équipe jeudi et, à la surprise de certains, Smith Rowe n’a pas réussi cette fois-ci.

En effet, malgré le fait que Gareth Southgate nous ait continuellement dit qu’il ne choisirait que des joueurs en fonction de leur forme, il ignore un joueur qui a marqué deux buts et une passe décisive lors de ses deux derniers matches.

Comme vous pouvez l’imaginer, certains sont découragés par le fait que Smith Rowe n’a pas été choisi, mais Arteta estime que le milieu de terrain devrait même être heureux d’être dans la conversation.

Qu’est-ce qui a été dit?

Arteta a donné son point de vue sur la question.

« Je pense qu’il devrait être heureux si les gens sont vidés [about him not being selected] ou les gens remettent en question n’importe quelle décision, parce que cela vous indique le niveau auquel il joue. Comme tout ce qui s’est passé dans la carrière d’Emile, cela viendra quand ce sera le bon moment, car nous ne savons pas si c’est maintenant le bon moment. Gareth sait bien mieux que nous pour juger ce qu’il pense du rôle qu’il pourrait avoir dans cette équipe, et s’il a décidé que ce n’est pas le bon moment, je suis sûr que c’était un processus très réfléchi et la bonne décision », Arteta mentionné.

Sois patient

Nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu’Arteta ait raison sur le fait que Smith Rowe soit satisfait de sa situation actuelle, mais nous pouvons voir d’où vient le manager.

Le fait qu’il soit dans la conversation et que les fans fassent campagne pour qu’il ait une chance montre qu’il fait quelque chose de bien.

Les fans ne feront campagne pour que vous obteniez une chance pour l’Angleterre que si vous le méritez et il y a certainement un argument solide pour faire valoir que Smith Rowe devrait obtenir une chance.

Peut-être que le milieu de terrain aura une chance la prochaine fois.

