Mikel Arteta dit qu’il sera « étrange » de regarder Arsenal depuis chez lui, mais soutient l’assistant Albert Stuivenberg pour bien remplacer pendant son absence avant un affrontement crucial contre Man City

Mikel Arteta a insisté sur le fait qu’il serait « étrange » de regarder son équipe d’Arsenal dans le confort de sa maison, mais est pleinement convaincu que son assistant Albert Stuivenberg sera un adjoint plus que capable alors qu’il se remet de COVID-19.

Les Gunners affronteront Manchester City samedi lors du coup d’envoi de la Premier League, que vous pourrez suivre en direct sur talkSPORT à partir de 12h45.

Arteta ne sera pas dans la pirogue d’Arsenal lorsqu’ils affronteront Man City

L’Espagnol ne sera pas présent pour le choc de son équipe contre City après avoir contracté COVID-19.

Le Néerlandais Stuivenberg sera en charge car Arteta est limité à un briefing de surveillance, mais on ne sait toujours pas qui sera sur le banc d’Arsenal.

Lorsqu’on lui a demandé comment il regarderait le match contre son ancien club, Arteta a répondu : « Ce sera très étrange.

« J’aurai besoin d’une grande pièce pour pouvoir marcher et bouger un peu, car je ne pourrai pas me tenir debout sur mon canapé !

Les hommes d’Arteta sont en grande forme

« C’est un gros, gros match pour nous et c’est très frustrant de ne pas pouvoir être là pour aider l’équipe.

« Mais je ferai de mon mieux à partir d’ici, avec tout ce que je peux faire, et nous nous sommes préparés à tous les scénarios possibles et ils savent ce que nous devons faire.

« Ensuite, ce sera aux joueurs d’exécuter autant que possible ce que nous avons à faire demain.

« Je n’ai jamais vécu ce que je vis demain, mais c’est comme ça.

« Ça ne va pas être facile de se sentir frustré et avec un manque d’options car évidemment je n’ai pas suivi de séances d’entraînement, je n’ai pas pu préparer les choses comme tu veux, faire passer un message que tu veux, avoir les joueurs sentir que vous êtes à côté d’eux.

.

Arsenal a été démantelé par City plus tôt cette saison

« C’est une expérience différente, mais nous devons nous y adapter et nous avons essayé de le faire de la meilleure façon possible pour bien nous préparer. »

Alors qu’Arteta a confirmé qu’il serait en communication avec son équipe d’entraîneurs, il a également déclaré qu’il souhaitait leur donner la chance de faire le travail par eux-mêmes en soutenant Stuivenberg pour assumer le rôle.

«Je l’ai rencontré il y a quelques années par l’intermédiaire d’un autre entraîneur. Évidemment, c’est un entraîneur que je connaissais avant en raison de sa réputation », a-t-il déclaré à propos du Néerlandais.

«Nous avons eu une très bonne connexion, nous avons la même conviction, nous voyons le jeu de la même manière, nous partageons toutes les valeurs qui, selon nous, doivent être installées au club.

«C’est quelqu’un qui est très proche de moi et il est plus que capable. Il l’a déjà fait, donc dans ce sens, je suis très détendu à ce sujet.

« La situation a été discutée et nous aurons évidemment une certaine communication.

« Nous serons en contact, mais aussi je veux leur donner la possibilité, la responsabilité et la liberté de prendre des décisions sur le terrain, de s’exprimer, car c’est complètement différent d’être sur cette ligne de touche et proche des joueurs et du action que d’être à la maison.

« Je vais donc être là pour soutenir et aider à certains moments, mais ils doivent prendre l’élan du jeu et communiquer avec les joueurs eux-mêmes. »

Arsenal sera à nouveau privé de Pierre-Emerick Aubameyang pour le match alors qu’Arteta a révélé qu’ils l’avaient autorisé à partir tôt pour la Coupe d’Afrique des Nations après avoir reçu une demande écrite du Gabon.

La fenêtre de transfert de janvier sera également ouverte au moment du coup d’envoi d’Arsenal samedi, Arteta confirmant que l’objectif est que le club mène des affaires.

« Nous nous attendons à une certaine activité », a-t-il ajouté.

« Il y a quelques joueurs, quelques prêts que nous devrons conclure, mais cela dépend. Comme nous le savons tous, c’est un marché compliqué et une fenêtre courte, nous verrons donc ce qui se passera. »