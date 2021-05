Mikel Arteta DOIT GAGNER la Ligue Europa pour garder son travail, affirme la légende d’Arsenal Martin Keown, qui marque la course européenne “ une mission de sauvetage ” pour la triste saison de Premier League

Mikel Arteta doit guider Arsenal vers la gloire de la Ligue Europa pour sauver sa saison… et son travail.

C’est selon l’une des légendes des Invincibles du club, Martin Keown, qui pense qu’Arteta pourrait suivre la même voie que Frank Lampard et Jose Mourinho si les Gunners s’effondrent jeudi soir.

Arteta pourrait être en difficulté à moins qu’Arsenal ne remporte la Ligue Europa, estime la légende Keown

Arsenal accueille Villarreal et accueille à nouveau l’ancien entraîneur Unai Emery à l’Emirates Stadium, pour le match retour de leur demi-finale, l’équipe du nord de Londres étant à la traîne 2-1.

S’ils parviennent à renverser le déficit, Arsenal et Manchester United – qui mènent la Roma 6-2 – se rencontrent en finale dans un remarquable double-tête entièrement anglais, Chelsea battant le Real Madrid pour organiser une bataille avec Man City. pour le titre de la Ligue des champions le 26 mai.

Mais Arteta a beaucoup de travail à faire pour y arriver, si leur défaite au match aller était quelque chose à faire.

L’Espagnol a été fortement critiqué – et a même été qualifié de “ faux Pep Guardiola ” – pour avoir apporté des changements tactiques en gros à son équipe pour le match décisif, y compris le début du match sans attaquant reconnu.

Arsenal était pauvre au match aller mais le penalty de Nicolas Pepe signifie qu’une victoire 1-0 à l’Emirates Stadium suffira pour les voir se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.

Keown a qualifié certaines parties de sa défaite à l’aller de “ la pire performance d’Arsenal depuis plusieurs années ”, et a déclaré que l’avenir d’Arteta ne dépendrait pas d’un fil s’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la finale – ce qui serait la cerise indésirable sur le gâteau de une saison horrible pour les Gunners.

Lorsqu’on lui a demandé si l’avenir d’Arteta serait en jeu s’ils s’écrasaient contre Emery et Villarreal, Keown a déclaré à l’animateur de talkSPORT Jim White: «Je pense que c’est toujours dans un grand club.

«Si vous regardez Chelsea et les Spurs, ils sont tous les deux au-dessus d’Arsenal en Premier League, mais ils se sont tous les deux débarrassés de leurs entraîneurs cette saison, ce qui a changé la saison de Chelsea.

«C’est vraiment une mission de sauvetage pour Mikel Arteta et Arsenal, car la saison a été un peu décevante.

«Pour être neuvième du classement de la Premier League, ils ont perdu neuf matches à domicile, ils n’ont marqué que 19 buts en 17 matches à domicile.

«Ce sont d’énormes problèmes, mais ils peuvent tous être résolus en se rendant à la finale de la Ligue Europa et en la remportant – cela vous ramène dans le grand temps.

Perry Groves dit qu’Arsenal “ est sorti de prison ” contre Villarreal et pense que Mikel Arteta doit cesser de “ compliquer excessivement les choses et revenir à l’essentiel ”

«Oui, il y a une pression énorme, mais c’est à ce moment-là qu’il faut savourer et aimer être dans ces situations.

«Nous avons deux clubs anglais en finale de la Ligue des champions, essayons d’en faire deux pour la finale de la Ligue Europa aussi. C’est possible.”

Interrogé sur son verdict avant le match, Keown a insisté sur le fait que le manager doit oublier ses erreurs tactiques de la manche précédente et nommer une équipe offensive pour assurer la victoire.

“Ils doivent l’attaquer – la meilleure forme de défense est d’attaquer”, a-t-il ajouté.

«De toute évidence, ils n’ont besoin que d’un seul but, mais je ne pense pas que ce soit une équipe capable de marquer un but et de fermer boutique comme Arsenal aurait pu le faire il y a de nombreuses années.

«Il doit donc attaquer. Au match aller où ils ont joué sans avant-centre et avec [Emile] Smith Rowe comme un faux neuf, cela n’a pas du tout fonctionné, les joueurs ne semblaient pas connaître leurs rôles et leurs responsabilités.

«Pour faire les changements qu’il a faits, pour bricoler un très jeune groupe de joueurs dans un match aussi énorme, l’équipe n’est tout simplement pas venue.

«Dans ces 20 premières minutes, c’était probablement la pire performance que nous ayons vue d’une équipe d’Arsenal depuis plusieurs années. Ils ont survécu, vraiment. Cela aurait pu être bien pire.

«Arteta doit donc donner une image claire aux joueurs, et ils doivent s’en prendre. Ils connaissent leur cible et je pense que cela les aidera.

«Réalisez leur meilleure performance de la saison, car c’est ce qu’il faut.»