Mikel Arteta donne un « oui catégorique » aux plans d’Arsenal pour signer l’inadapté de Barcelone Coutinho

Mikel Arteta a donné un « oui catégorique » au projet d’Arsenal de signer Philippe Coutinho en janvier, selon un rapport en Espagne.

Les discussions sur un retour en Premier League se sont intensifiées pour Coutinho pendant la période des fêtes. Le séjour de l’ancien homme de Liverpool à Barcelone ne s’est pas déroulé comme prévu. Il a été prêté au Bayern Munich en 2019-2020, mais les champions de Bundesliga ne souhaitaient pas un accord permanent.

Tottenham, Liverpool et Newcastle ont tous été liés à Coutinho.

Alors que Sport, via Sport Witness a affirmé plus tôt cette semaine, Everton et les Gunners «travaillaient» à la signature du joueur de 29 ans.

À présent bien que Fichajes.net rapportent qu’Arteta a approuvé l’arrivée de Coutinho.

Il semble que l’Espagnol ait été interrogé sur l’arrivée potentielle de l’ancien homme de Liverpool. Et il a donné son feu vert à la signature.

Arteta a « donné un oui catégorique en approuvant l’arrivée ». Arsenal pense qu’ils peuvent ramener Coutinho à son meilleur niveau et son séjour au Barça sera « terminé une fois pour toutes » avec l’appel des Emirats.

Pas d’avenir au Barça pour Coutinho

Le joueur de 29 ans ne semble pas être dans les plans du nouveau patron du Barça Xavi.

« Coutinho est quelqu’un qui peut jouer à différents postes et il peut être important pour l’équipe.

« Il a besoin de se retrouver et de reprendre confiance en lui. S’il le fait, il nous aidera beaucoup. Il a un talent inné », a déclaré Xavi en novembre.

Il n’a pas encore terminé 90 minutes complètes en Liga depuis le retour de la légende du club en Catalogne. La plus longue sortie de l’attaquant a eu lieu lors de la défaite 1-0 contre le Real Betis, réussissant 59 minutes avant d’être remplacé.

Le Barça doit vendre des joueurs cet hiver après avoir annoncé la signature de l’attaquant de Man City Ferran Torres. Torres est sur le point de quitter l’Etihad après avoir accepté mercredi l’offre du Barça d’une valeur de 54,7 millions de livres sterling. Et Coutinho serait l’un des joueurs destinés à la vente pour aider à financer l’arrivée de Torres.

Coutinho aura 12 mois pour exécuter son contrat l’été prochain.

