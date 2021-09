Mikel Arteta enquêté sur les transferts d’Arsenal après une victoire amicale sur Brentford

in

Mikel Arteta s’est dit “très satisfait” des affaires d’Arsenal sur le marché des transferts cet été après “16 ou 17 transactions”.

La majorité des transactions étaient des transferts sortants et avec encore un certain nombre de fenêtres, il pourrait encore y avoir plus de départs.

Mohamed Elneny est considéré comme intéressant Besiktas, tandis que Sead Kolasinac serait également une cible pour les clubs en Turquie.

Arteta cependant, il a amélioré la colonne vertébrale de son équipe avec le gardien Aaron Ramsdale, ainsi que l’arrière central Ben White et Albert Sambi Lokonga. Pendant ce temps, Takehiro Tomiyasu est arrivé de Bologne pour 17,2 millions de livres sterling le jour de la date limite pour laisser Arteta plus que content.

“C’était un marché vraiment compliqué”, a déclaré Arteta après que son équipe ait battu Brentford 4-0 lors d’un match amical à huis clos à London Colney

« Nous avions beaucoup de choses à faire, je pense que nous avons eu 16 ou 17 transactions au total, ce qui est beaucoup.

« Le club a fait un gros effort. Nous avons eu le soutien des propriétaires pour essayer de le faire et nous avons dû recruter dans les conditions que nous pouvions. Et je suis très content. »

Interrogé sur le nombre de jeunes joueurs expérimentés, il a répondu : « Oui, des expériences différentes, certains ont eu de l’expérience en championnat, donc à l’étranger, et certains ont été entraînés d’une autre manière. Mais ce sont des joueurs que nous suivons depuis longtemps et dont nous savions qu’ils pouvaient s’inscrire dans le modèle que nous essayons de mettre en place au club. Nous sommes donc satisfaits.

‘Bons exercices physiques’

Le patron des Gunners s’est dit heureux de voir la fenêtre se fermer : « Oui, il s’est passé beaucoup de choses. Évidemment, nous avions de grandes choses à faire. Une grande fenêtre de transfert et des compliments aux garçons car je pense que l’équipe a vraiment bien fait pour essayer de satisfaire ce que nous pouvions. »

Ben White et Gabriel ont débuté dans une défense centrale à trois jeudi après-midi et ce dernier est sorti de l’impasse en début de seconde mi-temps.

Alexandre Lacazette a marqué le deuxième avec un brillant coup franc en curling avant que Cédric ne marque deux fois en retard pour les Gunners.

“Oui, nous avons eu la possibilité de rejouer Brentford. Et nous avions pas mal de joueurs qui avaient besoin de quelques minutes. Certains d’entre eux reviennent de blessures, certains d’entre eux après Covid. C’était donc un bon test et un bon entraînement », a déclaré Arteta, qui était heureux de voir certains de ses joueurs blessés revenir.

« Oui, vraiment bien. Nous n’avons pas non plus de grosses blessures, ils ont les minutes. Nous pouvions travailler sur certaines choses, donc c’était une bonne idée de jouer le jeu.

Arteta était également heureux d’avoir beaucoup de joueurs avec qui travailler malgré la pause internationale.

« Oui, encore une fois parce que certains d’entre eux reviennent de blessures. Certains d’entre eux avaient le Covid et ne pouvaient pas voyager avec l’équipe nationale, alors nous avons travaillé avec eux”, a-t-il ajouté.

