Mikel Arteta envoie un message à Eddie Nketiah sur l’avenir d’Arsenal

Eddie Nketiah a marqué son deuxième but de la saison pour Arsenal mardi soir (Photo: .)

Mikel Arteta a clairement indiqué qu’il souhaitait qu’Eddie Nketiah signe un nouveau contrat à Arsenal, le contrat actuel de l’attaquant expirant à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans a commencé et a marqué lors de la victoire 2-0 contre Leeds United en Coupe Carabao mardi soir, aidant les Gunners à réserver leur place en quarts de finale de la compétition.

Nketiah n’a pas encore figuré en Premier League cette saison, ni même fait partie du banc de la ligue, mais il a tiré le meilleur parti de ses apparitions en Coupe de la Ligue, marquant dans les deux.

L’attaquant a failli quitter le club cet été, Crystal Palace étant intéressé à le signer, mais le mouvement s’est effondré et il semble maintenant probable qu’il quittera les Emirats avec un transfert gratuit à la fin de la saison.

Cependant, Arteta dit qu’il veut garder Nketiah et pense qu’il a un très bel avenir au club.

« Nous avons eu une situation cet été que nous avons essayé de résoudre et nous n’avons pas pu de toute façon », a expliqué Arteta après la victoire sur Leeds. C’est la situation du contrat.

«C’est de plus en plus courant dans le football avec d’où nous venons avec COVID et beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Je suis convaincu qu’il sera un joueur de premier plan et, espérons-le, à Arsenal.

«Je suis tellement heureux de l’avoir dans l’équipe. C’est notre joueur et je le considère et le considère très fortement. De mon côté, je veux qu’il reste.

Nketiah a complété la victoire 2-0 d’Arsenal aux Emirats, se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe Carabao (Photo: .)

Des personnalités comme Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandra Lacazette, Gabriel Martinelli et même Folarin Balogun ont devancé Nketiah dans l’ordre hiérarchique pour Arsenal jusqu’à présent cette saison, tandis qu’Arteta a également fait allusion à un problème hors terrain auquel il a été confronté.

« Je n’ai aucun doute sur ce qu’il peut offrir », a déclaré le patron d’Arsenal. « Quoi que vous lui jetiez, il en veut plus, il exige plus de lui-même.

« Un autre, je suis ravi de voir la performance qu’il a dû marquer le but et aider l’équipe parce qu’il le méritait totalement. Il a aussi beaucoup de joueurs qui jouent à ce poste et il a une situation personnelle, mais j’essaie de laisser cela de côté et d’essayer de lui donner ce qu’il mérite.

Arsenal a porté son invincibilité à sept matchs avec la victoire mardi soir et se rend maintenant à Leicester City en Premier League samedi après-midi.



