Mikel Arteta espère qu’Eddie Nketiah reste au milieu de la saga des contrats

Après la victoire 2-0 de son équipe au quatrième tour de la Coupe Carabao contre Leeds United, Mikel Arteta s’est fait poser quelques questions sur l’avenir d’Eddie Nketiah. Comme toujours avec les questions sur l’avenir et les contrats des joueurs, la réponse était incertaine. Peu de choses peuvent être données dans ces situations, mais ce qui était clair, c’est que l’Espagnol pense que Nketiah a un avenir au club.

Arteta Keen sur le séjour de Nketiah à Arsenal

Nketiah tire pour les artilleurs malgré la saga des contrats

« Super Sub » Calum Chambers a mis Arsenal en tête hier soir seulement 25 secondes après avoir remplacé Benjamin White. C’est Eddie Nketiah, diplômé de Hale End, qui a scellé la victoire des Gunners. Le joueur de 22 ans a bondi sur une tête sous-cuite en retour vers le gardien de but Illan Meslier, avant de passer le ballon au-dessus du Français qui se précipitait et de le fourrer dans le filet.

Nketiah, qui a eu des opportunités limitées cette saison, a revendiqué de nouvelles chances avec la performance d’un homme du match. Le but d’hier soir signifie que cela fait deux apparitions en autant pour lui cette saison, toutes deux en Coupe de la Ligue.

Une telle démonstration du meilleur buteur anglais des moins de 21 ans a soulevé de nouvelles questions sur son avenir. Nketiah n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et était lié à un départ du club l’été dernier. Un transfert de prêt à Crystal Palace est tombé en panne tard dans la fenêtre. À 22 ans, le développement et le temps de jeu sont désormais la priorité, ce qu’il ne reçoit pas actuellement aux Emirats.

Malgré cela, Mikel Arteta souhaite que Nketiah signe un nouvel accord à Arsenal. Le patron d’Arsenal est « pleinement convaincu qu’il sera un joueur de premier plan – et, espérons-le, (cela arrivera) à Arsenal ».

L’avenir de Nketiah incertain

Malgré ce soutien public et l’intention du patron, son avenir à Arsenal est toujours incroyablement incertain. Il y a des spéculations selon lesquelles la décision de lier Nketiah à un nouvel accord vise uniquement à préserver sa valeur. Il s’agirait plutôt de s’assurer qu’il n’est pas parti en liberté.

Pour Nketiah, la progression vers les quarts de finale de la Coupe Carabao offrira, espérons-le, plus d’opportunités de briller cette saison. Pourtant, avec des attaquants expérimentés tels que le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang un pilier de l’équipe, et Lacazette étant toujours au club – les chances régulières seront difficiles à trouver.

Cela est rendu encore plus difficile avec l’absence d’Arsenal en Europe. La Ligue Europa était une chance énorme pour les jeunes joueurs et ceux à la périphérie de la première équipe de revendiquer le football régulier. Les goûts de Bukayo Saka et Emile Smith Rowe doivent beaucoup à cette compétition, mais ces opportunités sont maintenant beaucoup plus minces à Arsenal.

La récente prolongation de contrat de Folarin Balogun est également à noter ici. Il apparaît avec son renouvellement, qu’il est le plus considéré parmi les attaquants diplômés de Hale End.

Nketiah n’a pas figuré dans une équipe de jour de match jusqu’à présent en championnat cette saison. On ne sait pas s’il a un avenir à long terme dans son club d’enfance.

