Mikel Arteta et Marcelo Bielsa vont sonner des changements pour le choc de la Coupe Carabao aux Emirats

Arsenal se tourne vers la Coupe Carabao alors qu’il affronte Leeds au quatrième tour mardi soir.

Les Gunners profitent vraiment de la vie en ce moment et se retrouvent sur une séquence de sept matches sans défaite qui a transformé leur saison.

Mikel Arteta et Marcelo Bielsa s’affronteront en Coupe Carabao

Le succès dans les coupes nationales pourrait être une véritable priorité cette saison, mais ils seront certainement confrontés à un test sévère avec l’équipe de Marcelo Bielsa.

Les Blancs subissent quelque chose de similaire au syndrome de la deuxième saison et se retrouvent en 17e position de Premier League.

Un gros scalp dans la coupe pourrait faire des merveilles pour leur confiance alors qu’ils se préparent pour un affrontement incontournable avec Norwich City ce week-end.

Arsenal v Leeds : comment écouter

Le choc de la Carabao Cup doit avoir lieu le mardi 26 octobre avec le coup d’envoi prévu à 19h45.

Le match se jouera à l’Emirates Stadium de Londres.

talkSPORT aura une couverture en direct d’Adrian Durham tandis que les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Andy Townsend.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Maitland-Niles pourrait se voir offrir une opportunité dans la Carabao Cup Arsenal v Leeds: Nouvelles de l’équipe

Mikel Arteta est susceptible de sonner les changements pour le choc du quatrième tour de la Coupe Carabao.

Ainsley Maitland-Niles, Gabriel Martinelli, Bernd Leno, Mohamed Elneny, Cedric Soares, Nicolas Pepe et Rob Holding pourraient tous être en lice pour figurer.

Granit Xhaka manquera certainement en tant qu’absent à long terme, tandis que Kieran Tierney ne risquera probablement pas en raison d’une blessure à la cheville.

Leeds pourrait également apporter des modifications à celui-ci.

Robin Koch, Luke Ayling, Junior Firpo, Raphinha et Patrick Bamford seront tous absents pour cause de blessure, tandis que Marcelo Bielsa pourrait faire tourner son équipe.

Tyler Roberts, Crysencio Summerville, Adam Forshaw et Charlie Cresswell pourraient tous se voir offrir une opportunité dans la première équipe.

L’Arsenal d’Arteta a impressionné ces dernières semaines Arsenal v Leeds : qu’est-ce qui a été dit ?

Avant le match nul du quatrième tour, le patron d’Arsenal Arteta a salué la récente amélioration de Pierre-Emerick Aubameyang.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais vu Auba transmettre ce qu’il fait maintenant.

« À part les buts, la célébration quand ils mettent le ballon dans les filets, voyez-vous la façon dont il court ? Le but qu’il a d’appuyer sur le ballon, et quand il le prend son mouvement, son lien, comment mène le jeu – c’est quand il change le reste, pas quand il est statique et qu’ensuite il met le ballon dans le filet. Je préfère cet Auba.

« Pour moi, c’est un déclic. C’est une combinaison qui se rend compte que son rôle doit aller bien au-delà.

« Ce qui était bien, ou très bien, il y a deux ou trois ans, avec son rôle dans cette équipe, dans ce club, ce n’est pas suffisant. Il devait faire un pas en avant.

«Je dirais la même chose avec Laca, regardez ce qu’il transmet, pas seulement ce qu’il fait ou joue, ce qu’il transmet. Pour moi, c’est vraiment très important.

« Ils donnent l’exemple et pas seulement là-bas, mais aussi sur le terrain d’entraînement. Certaines choses, un rôle qu’ils auraient pu avoir il y a trois ans dans l’équipe, maintenant ça a changé. »