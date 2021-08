Mikel Arteta évalue les débuts de Ben White à Arsenal contre Chelsea .

Ben White a joué la seconde mi-temps contre Chelsea (Photo d’ADRIAN DENNIS/. via .)

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il était “très satisfait” de la performance de Ben White lors de ses débuts lors d’une défaite amicale contre Chelsea.

Vendredi, les Gunners ont signé l’international anglais dans le cadre d’un contrat de 50 millions de livres sterling avec Brighton.

White est sorti du banc contre Chelsea pour jouer la seconde moitié de la défaite 2-1 et il a fait un blocage miraculeux pour arrêter un certain but de Hakim Ziyech.

Et, s’exprimant ensuite lors de sa conférence de presse, Arteta a salué “l’ambition” de son conseil d’administration de signer White car il était satisfait de la performance du défenseur.

LONDRES, ANGLETERRE – 01 AOT: Ben White d’Arsenal lors du match amical de pré-saison entre Arsenal et Chelsea à l’Emirates Stadium le 1er août 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Marc Atkins/.)

“Je suis vraiment content”, a déclaré Arteta.

“Je pense que le club a montré l’ambition et la direction que nous voulons prendre.

“C’est un joueur que nous suivons depuis des années et nous l’identifions comme une excellente option pour nous, pour notre modèle de jeu, pour l’équilibre que nous voulons dans l’équipe en termes de jeunesse et de joueurs qui peuvent encore se développer avec nous , donc super recrutement.’

Plus : Royaume-Uni



La défaite d’Arsenal a été aggravée par le fait que le milieu de terrain Thomas Partey s’est blessé à la cheville en première mi-temps aux Emirats.

Le Ghanéen a été expulsé et remplacé par Granit Xhaka.

Arteta a confirmé par la suite que la blessure “n’avait pas l’air bien”.

Interrogé sur l’étendue de la blessure, Arteta a déclaré: «Je viens d’avoir une conversation avec le médecin. Il passera un scan demain.

“Pour le moment, ça ne se présente pas bien parce qu’il souffrait et qu’il ne pouvait pas continuer, ce qui pour Thomas est assez inhabituel”



PLUS : Bukayo Saka n’est pas encore de retour à Arsenal alors que Mikel Arteta fournit la dernière blessure à Gabriel

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();