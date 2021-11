Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que lui et le club « exigeaient plus » du capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang.

Le patron des Gunners a parlé à la presse avant le choc de son équipe contre Liverpool samedi – EN DIRECT et EXCLUSIVEMENT sur talkSPORT – et a déclaré qu’il voulait plus de l’attaquant dans ce match et au-delà.

GETTY

L’Espagnol a réussi à faire tourner la saison d’Arsenal après un début lamentable, avec huit matchs sans défaite depuis la défaite 5-0 à Manchester City

Aubameyang a retrouvé la forme au moment idéal pour Arsenal, le leader ayant marqué trois fois lors de ses six matchs précédents.

Mais ce n’est pas seulement sa forme qu’Arteta dit que le joueur de 32 ans doit continuer avant un match crucial contre les prétendants au titre de Premier League.

« Il obtient de bonnes positions, il a des chances et les choses vont se passer là-bas », a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi.

« Encore une fois, il a déjà marqué pas mal de buts mais nous en voulons toujours plus et nous exigeons plus.

« Mais il doit conserver la forme dans laquelle il est et l’attitude qu’il montre ainsi que le niveau d’implication qu’il a, non seulement autour de l’équipe mais aussi autour du club. »

Le comportement d’Aubameyang en dehors du terrain a été remis en question pendant son séjour dans le nord de Londres et l’international gabonais a été exclu du derby du nord de Londres la saison dernière pour des raisons disciplinaires.

GETTY

Aubameyang a pris le brassard du capitaine des Gunners en 2019, et le club espère qu’il continuera de prouver qu’il mérite de le garder

GETTY

Aubameyang a été sélectionné comme capitaine du club par le prédécesseur d’Arteta, Unai Emery

Cependant, Arsenal espère que son demi-tour cette saison pourra également marquer la fin de tout problème hors terrain pour l’avant-centre.

Cependant, on ne sait toujours pas si Aubameyang obtiendra ou non le feu vert pour commencer contre les Reds ce week-end, après son retour au club tôt après son service international avec le Gabon.

L’attaquant n’est pas non plus la seule blessure d’Arsenal, le milieu de terrain Thomas Partey ayant également raté des matchs pour le Ghana pendant la pause internationale.

« Non, ce n’était pas prévu [for Aubameyang to fly home early], nous devons l’évaluer et voir comment il va et prendre une décision », a déclaré le manager vendredi.

«Nous avons beaucoup de joueurs qui ont vécu des matchs différents, des problèmes, de petites blessures, donc aujourd’hui, nous devons tester tout le monde et voir comment nous allons jouer demain.

.

Partey a eu du mal avec les blessures au cours des derniers mois

« Encore le même [for Partey], il ne pouvait pas jouer pour l’équipe nationale, il a vraiment essayé de le faire parce qu’ils avaient un match énorme et il a vraiment poussé pour celui-là, mais il n’était pas assez proche pour le faire.

« Encore une fois, c’est quelque chose que nous devons évaluer aujourd’hui. »

Un autre buteur d’Arsenal qui a reçu les éloges d’Arteta avant le choc de Liverpool était la starlette des Gunners, Emile Smith Rowe.

Interrogé sur l’appel de Smith Rowe dans l’équipe d’Angleterre et les débuts des Three Lions lundi soir – qu’il a marqués par un but lors de l’énorme victoire 10-0 des Three Lions contre Saint-Marin – Arteta a déclaré :

« Tout d’abord, j’ai été surpris [about Smith Rowe’s call-up] parce que c’est arrivé juste après le match mais j’étais extrêmement heureux pour lui, je sais que je m’attendais à ce qu’il en parle beaucoup.

GETTY

Arteta dit que l’appel de Smith Rowe aux côtés de ses coéquipiers Ramsdale et Saka marque une période « excitante » pour le club

« Il a vraiment apprécié, je l’ai vu hier, il était ravi de marquer un but pour le pays, c’est toujours quelque chose de spécial et il nous a rendus fiers, pas seulement pour lui mais pour Bukayo et Aaron qui commencent pour l’équipe nationale, je pense que c’est vraiment excitant pour le club.

Ce ne sera pas une tâche facile pour l’un ou l’autre des attaquants d’Arsenal de dépasser la ligne défensive étoilée de Liverpool.

Cependant, le match de samedi à Anfield pourrait en dire long sur l’avenir d’Aubameyang et sur le potentiel d’Arsenal pour continuer à monter en Premier League cette saison.

Branchez-vous sur talkSPORT pour un commentaire EN DIRECT ET EXCLUSIF de Liverpool contre Arsenal en Premier League : samedi 20 novembre – coup d’envoi à 17h30