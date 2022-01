Mikel Arteta explique la décision brutale de Nuno Tavares et demande aux stars d’Arsenal de s’excuser

Nuno Tavares n’était pas satisfait de la décision de Mikel Arteta (Photo: ITV/.)

Mikel Arteta a déclaré que sa décision d’accrocher Nuno Tavares après une demi-heure lors de leur défaite contre Nottingham Forest était simplement d’améliorer l’équipe.

Arsenal a subi une défaite embarrassante 1-0 contre Forest au troisième tour de la FA Cup alors que Lewis Grabban est sorti du banc pour marquer en retard pour l’équipe locale.

Les Gunners étaient loin d’être les meilleurs, mais Tavares a connu un après-midi particulièrement difficile et a été remplacé après seulement 34 minutes par Kieran Tierney.

Le joueur de 21 ans n’était clairement pas content alors qu’il passait devant son manager et jetait ses gants par terre de frustration.

Sans surprise, Arteta a été interrogé sur la décision d’après-match, mais a maintenu ses actions brutales malgré les retombées imminentes à venir.

« Je l’ai juste fait pour essayer d’améliorer les performances de l’équipe », a déclaré l’Espagnol.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait envisagé l’histoire que le remplacement créerait, Arteta a répondu: « Je comprends cela, mais je dois prendre la décision d’essayer d’améliorer les performances de l’équipe alors que cela ne va pas dans une autre direction. »

Le but de Lewis Grabban était suffisant pour éliminer Arsenal de la FA Cup (Photo : Laurence Griffiths/.)

Et lorsqu’il a été poussé plus loin sur ce que Tavares a fait pour être transporté, il a déclaré: « Je ne veux parler d’aucun individu. »

Arsenal porte maintenant son attention sur sa seule autre chance de remporter l’argent cette année lorsqu’il affrontera Liverpool lors du match aller de la demi-finale de la Coupe EFL contre Liverpool jeudi.

Arteta attendra beaucoup plus de son côté que la façon dont ils ont joué ce soir et a admis que son équipe devait s’excuser auprès des fans pour leur mauvais affichage.

Plus : Arsenal FC



« Ils ont gagné, ils ont marqué un but et pas nous », a déclaré Arteta. «Nous n’étions pas assez bons et nous devons nous en excuser.

« Je ne veux pas utiliser d’excuses, je m’attends à ce que l’équipe que je propose fasse mieux et quand vous n’êtes pas dans la coupe, vous êtes absent.

« Aujourd’hui a montré que nous n’étions pas capables de gagner contre Forest à l’extérieur et que nous n’avons pas atteint le niveau pour gagner le match. C’est un problème collectif et aujourd’hui, nous ne l’avons pas fait.



PLUS : ‘Jouer comme une équipe de pub !’ – Roy Keane critique la performance d’Arsenal contre Nottingham Forest et réagit à l’incident de Nuno Tavares



PLUS : ‘Manque de respect’ – Ian Wright critique Nuno Tavares pour sa réaction après avoir été accroché par Mikel Arteta

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();