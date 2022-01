Mikel Arteta face à un mal de tête de sélection avant le concours du troisième tour de la FA Cup – Date, heure du coup d’envoi et couverture de talkSPORT

Arsenal fait face à un test délicat alors qu’il se déplace pour affronter Nottingham Forest au troisième tour de la FA Cup.

L’équipe du championnat connaît jusqu’à présent une campagne décente et se retrouve en neuvième position au deuxième niveau et espère qu’un bouleversement de la coupe pourrait renforcer ses espoirs de barrage.

Arsenal face à une potentielle peau de banane au City Ground

S’ils veulent s’imposer, ils devront renverser l’équipe de Mikel Arteta, qui occupe la quatrième place de la Premier League après deux excellents mois.

Les Gunners viseront l’argenterie, mais s’ils veulent progresser, ils devront relever un défi difficile au City Ground.

Nottingham Forest contre Arsenal : date et heure

Le match du troisième tour de la FA Cup aura lieu le dimanche 9 janvier au City Ground de Nottingham.

Le coup d’envoi est prévu à 17h10, heure du Royaume-Uni.

Les vainqueurs de l’égalité passeront au quatrième tour qui aura lieu début février.

.

Arteta fait face à un mal de tête de sélection avant le choc Nottingham Forest contre Arsenal: couverture talkSPORT

L’affrontement devrait être diffusé en direct sur talkSPORT dimanche après-midi.

La couverture commencera à 16h30 avec une couverture en direct du tirage au sort du quatrième tour précédant l’affrontement.

Présenté par Hugh Woozencroft, les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731Nottingham Forest contre Arsenal : nouvelles de l’équipe

Forest sera sans Alex Mighten, Max Lowe, Loic Mbe Soh, Joe Lolley et Richie Laryea pour le choc, tandis que Keinan Davis et Steve Cook pourraient faire leurs débuts.

Quant aux Gunners, ils seront privés d’un certain nombre de joueurs en raison d’une épidémie de COVID-19.

Nicolas Pepe, Mohamed Elneny, Thomas Partey et Pierre-Emerick Aubameyang seront également absents en raison de leur absence pour la CAN.

getty

Steve Cooper espère remporter une coupe contre les Gunners Nottingham Forest contre Arsenal : qu’est-ce qui a été dit ?

Mikel Arteta : « Nous le voulons et nous avons une histoire incroyable liée à cette compétition, mais nous devons y aller match par match.

« Chaque match de cette compétition est extrêmement difficile, nous allons aller à Forest, nous connaissons l’ambiance à laquelle nous allons faire face, l’équipe que nous allons jouer et il faut y aller étape par étape si vous voulez aller plus loin.

« Pour moi maintenant, c’est très difficile à planifier. Ce n’est pas une priorité, il faut y aller match par match, quelle que soit la compétition.

« Vous voulez planifier ce qui va se passer dans deux ou trois matchs et vous décidez que les joueurs clés ne jouent pas parce qu’ils vont jouer dans d’autres matches, ça ne marche pas comme ça, parce que peut-être le lendemain ils attrapent Covid ou quelque chose se passe et vous ne les avez pas !

« Nous procédons match par match, essayons de gagner chaque match et le reste sera bien meilleur. »

Offre de pari du jour

BETFAIR offre aux nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Placez un pari de 10 £ sur le football (du 7 au 15 janvier), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org