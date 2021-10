Mikel Arteta fait l’éloge de la « qualité » Aaron Ramsdale pour avoir « sauvé » Arsenal après une brillante performance lors de la victoire sur Leicester

Mikel Arteta a salué la « qualité » et le « caractère » d’Aaron Ramsdale après sa démonstration impérieuse lors de la victoire 2-0 d’Arsenal à Leicester.

L’Anglais était dans une forme inspirée pour les Gunners, réalisant plusieurs arrêts – dont un superbe arrêt sur un coup franc de James Maddison – pour aider à sceller une septième victoire sur neuf toutes compétitions confondues pour l’équipe de Mikel Arteta.

Ramsdale a été puissamment impressionnant depuis sa signature pour les Gunners

Arteta ne tarit pas d’éloges sur son n°1

Gabriel Magalhaes et Emile Smith Rowe – avec son quatrième but en sept matchs – ont dominé les visiteurs dans les 20 premières minutes au King Power Stadium et Arsenal a redescendu la M1 avec une victoire 2-0 après avoir vigoureusement défendu son avantage.

« Il joue très bien et montre beaucoup de caractère et de vrais moments de qualité », a déclaré l’Espagnol à propos de Ramsdale, qui a remporté l’homme du match pour son affichage.

«Aujourd’hui, il nous a sauvés à deux ou trois moments du match quand on a besoin de lui mais c’est nécessaire si on veut gagner des matchs consécutivement.

« Il existe de nombreuses façons de gagner des matchs de football, mais individuellement, vous avez certainement besoin de grandes performances. »

Il était certainement à son meilleur contre Leicester

Concernant les performances de son équipe en général, Arteta a ajouté : « Nous avons commencé très courageusement, avec beaucoup d’énergie et beaucoup de qualité.

«Nous aurions dû marquer après une minute. Nous avons marqué le but et avons continué à jouer, puis Aaron nous a sauvés avec une minute avant la mi-temps !

«La seconde mi-temps, ils ont changé leurs joueurs, leur formation et nous ont attaqués en peu de temps.

«Nous avons souffert et nous avons gardé le cap et avons réalisé de grandes performances individuelles qui nous ont permis de rester dans le match.

« Au cours des 25 dernières minutes, nous avons très bien géré le match et aurions pu en obtenir un troisième. Globalement très satisfait car c’est un endroit difficile pour se mesurer à une équipe brillante.

Gabriel a décroché son premier de la saison lors de la victoire 2-0

Ramsdale a félicité Arsenal pour avoir marqué ses buts tôt et son caractère dans la gestion de la possession de Leicester en seconde période.

« Ouais, un excellent résultat dans le coup d’envoi précoce contre une grande équipe », a déclaré le joueur de 23 ans.

«Je pense que nous les avons étouffés dans les 30 premières minutes, deux bons buts et à partir de là, leurs qualités se sont révélées.

«Mais le nôtre aussi avec notre mentalité et notre travail défensif. Nous pouvons évidemment digérer la seconde mi-temps et voir comment nous pouvons nous améliorer et mieux garder le ballon.

« Des performances exceptionnelles et cela prépare un bon week-end pour nous et nos fans. »