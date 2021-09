Mikel Arteta fait l’éloge de l’esprit combatif d’Arsenal alors que les Gunners remportent des victoires consécutives en Premier League avec un triomphe à Burnley

in

Mikel Arteta a admis qu’il était impressionné par les qualités de combat de son équipe après que son équipe ait remporté une victoire à Burnley qui a scellé des victoires consécutives en Premier League.

Les Gunners ont tenu bon pour trois points durement disputés alors que le coup franc de Martin Odegaard en première mi-temps a scellé une victoire d’une importance vitale pour le club du nord de Londres à Turf Moor.

Les hommes d’Arteta en ont remporté deux au rebond sans encaisser de but

Arsenal était reconnaissant à l’arbitre Anthony Taylor d’annuler sa décision d’accorder à Burnley une pénalité en deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de poursuivre leur première victoire en championnat de la saison contre Norwich avec trois autres points.

Arteta a déclaré: «Ce fut une victoire très disputée dans un endroit vraiment difficile à gagner. Vous devez être prêt pour un combat.

« Ils font vraiment bien ce qu’ils font. Nous avons très bien commencé, nous avons eu de grosses phases où nous avons vu beaucoup de choses que je voulais en équipe.

“(Burnley) a beaucoup divisé les deux blocs et ensuite vous devez défendre des centres et de longs ballons et nous l’avons très bien fait.

Odegaard a inscrit le but décisif à Turf Moor

“L’engagement et l’attitude dont mes joueurs ont fait preuve tout au long du match est la chose la plus agréable pour moi.”

Le superbe coup franc d’Odegaard sur 25 mètres, après qu’Ashley Barnes ait fait trébucher Bukayo Saka, s’est avéré décisif.

Burnley a été lésé par le demi-tour de l’arbitre Taylor après que le remplaçant Matej Vydra soit tombé dans la surface sous le défi du gardien Aaron Ramsdale, mais Arteta a insisté sur le fait que l’intervention du VAR a abouti à la bonne décision.

L’Espagnol a ajouté: “L’assistant a dit tout de suite que ce n’était pas un penalty. Vous devez renverser cela.

“J’espère que cela pourra renforcer la confiance et la conviction que nous pouvons gagner dans des matchs difficiles. Nous avons besoin de plus de cohérence là-dessus. »

