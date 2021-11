Mikel Arteta fait renvoyer Arsenal mais fait face au plus gros test contre Liverpool et Aaron Ramsdale peut égaler le record de 16 ans

C’est le bon moment pour être un fan d’Arsenal en ce moment.

Après un début de saison inquiétant en Premier League, les choses se présentent bien en ce moment avec l’équipe de Mikel Arteta remportant ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

Arteta a été tout sourire récemment

Les Gunners peuvent grimper dans les places de la Ligue des champions s’ils battent Liverpool de Jurgen Klopp – avec ce match en direct sur talkSPORT samedi à 17h30.

La critique est venue très tôt lorsqu’Arsenal a perdu ses trois premiers matchs de Premier League, contre Brentford, Chelsea et Man City.

Ils ont été étiquetés « Banter FC », alors qu’il y avait de sérieuses craintes concernant le travail d’Arteta après que le club ait dépensé 142 millions de livres sterling.

Mais la hiérarchie du club est restée fidèle à leur homme et cela rapporte maintenant des dividendes.

Une défaite 5-0 contre City est survenue juste avant une pause internationale et il a remarquablement changé les choses depuis lors.

Smith Rowe est dans une forme exceptionnelle pour le club et le pays

Il aurait comparé son équipe à un bateau à rames et il est juste de dire que tout le monde tire dans la même direction.

Depuis les trois premiers matchs, Arsenal a le meilleur bilan de toute autre équipe de Premier League avec 20 points en huit matchs.

La série de huit matchs sans défaite des Gunners est la plus longue de toutes les équipes de la ligue.

Aaron Ramsdale a également été brillant depuis qu’il a rejoint les Gunners pour 30 millions de livres sterling en provenance de Sheffield United.

Il a gardé trois cages blanches consécutives lors de matchs à l’extérieur et aucun gardien d’Arsenal n’en avait gardé quatre de suite depuis mai 2005.

Ramsdale est rapidement devenu un favori des fans à Arsenal

Ce qui ravira de nombreux fans d’Arsenal, c’est que de nombreux jeunes talents anglais s’épanouissent dans leur équipe première.

Ramsdale, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka ont tous joué dans l’équipe d’Angleterre qui a battu Saint-Marin 10-0 lundi.

Ben White a également joué dans le premier XI des Gunners cette saison lors de leur brillant parcours sous Arteta.

« C’est le problème avec Arsenal, vous avez également cette opportunité », a déclaré Theo Walcott à talkSPORT.

«Ce qui est vraiment important pour eux, c’est qu’ils ont aussi beaucoup de joueurs expérimentés autour d’eux, ce qui les aidera également dans leur vie au quotidien.

« Vous devez donner du crédit à chaque individu. Smith Rowe a été prêté et a eu un peu de mal à être prêté, il a également eu quelques blessures.

Aubameyang a retrouvé sa forme cette saison

« Je suis un grand fan de lui et j’aime vraiment ce qu’il fait sur un terrain de football et je suis ravi qu’il ait également fait ses débuts et son but en Angleterre. »

Il est important de se rappeler qu’Arsenal et Arteta n’ont encore rien fait et qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Leurs deux prochains matchs à l’extérieur sont à Liverpool puis à Manchester United.

Mais Arteta a ramené un bon sentiment au club, avec un sentiment d’unité et de solidarité entre les joueurs.

