Mikel Arteta identifie une raison majeure de la reprise de forme d’Arsenal

Mikel Arteta a félicité son équipe d’Arsenal pour sa défense de l’avant et a souligné l’amélioration comme une raison derrière une reprise des résultats.

Les Artilleurs ont perdu leurs trois premiers matchs de Premier League de la campagne, mais depuis leur retour après la pause internationale, ils ont remporté des victoires consécutives 1-0. Alors que les victoires sur Norwich et Burnley étaient étroites, Arteta a été impressionné par la façon dont ses attaquants ont assumé des rôles pour aider l’équipe sur le terrain.

« C’est l’ensemble de l’unité qui doit être compact, qui doit rester compact à tout moment », a-t-il déclaré.

« La seule façon de le faire, c’est quand le ballon bouge, que tout le monde bouge. Si quelqu’un commence à travailler, si les distances se séparent et que l’unité commence à se briser, il n’y a rien.

«Il y a beaucoup de coaching en cours autour de l’équipe. Les jeunes joueurs commencent à parler et à communiquer, et cela facilite beaucoup de choses dans la phase défensive.

Arteta est susceptible d’apporter quelques changements pour le match de troisième tour de la Coupe Carabao mercredi à domicile contre l’AFC Wimbledon.

Arsenal a battu West Brom 6-0 au dernier tour, avec une série d’habitués de la première équipe inclus alors qu’ils revenaient pour se remettre en forme.

Les dirigeants se développent à Arsenal

Martin Odegaard était l’un de ceux qui débutaient aux Hawthorns et la signature estivale a également frappé le vainqueur à Burnley avec un beau coup franc en première mi-temps.

“Je pense que nous construisons un certain leadership dans le groupe”, a répondu Arteta lorsqu’on lui a demandé si le meneur de jeu norvégien de 22 ans montrait l’exemple.

« C’est un groupe très jeune, avec beaucoup de joueurs de moins de 23 ans. Martin est le capitaine de l’équipe nationale et Sambi (Lokonga) était le capitaine à Anderlecht.

«Martin a cette capacité de le faire avec son talent, en prenant le ballon dans des moments où les autres refusent probablement, mais aussi avec son attitude, son rythme et la façon dont il presse et met les gens sous pression.

« Il est probablement le premier à le faire (le pressing de l’avant). J’ai également été très impressionné par (Pierre-Emerick) Aubameyang – je pense que son rythme et son pressing haut étaient fantastiques.

“C’était un véritable engagement et un objectif parce que vous pouvez essayer de gagner le ballon ou mettre la pression. Mais vous pouvez dire quand vous le faites vraiment ou quand on vous a dit de le faire.

“Il y avait une grande signification derrière cela et quand vous allez dans des endroits comme ça (Burnley), quand vous vivez des moments difficiles et que vous voulez commencer à obtenir des résultats, je pense que vous devez aller à ces bases et demander à chaque joueur de le faire. cette.”

