Mikel Arteta insiste sur le fait que les affaires de transfert d’Arsenal ne sont pas terminées malgré la rupture des pourparlers pour Aaron Ramsdale, alors que les décisions de l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham et du meneur de jeu de Leicester James Maddison sont évoquées

Mikel Arteta insiste sur le fait que l’activité de transfert d’Arsenal n’est pas terminée cet été, bien que le club ait raté la signature du gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale.

Les Gunners étaient en pourparlers pour signer le gardien anglais, mais les négociations ont échoué mercredi avec les deux clubs incapables de s’entendre sur des honoraires.

Ramsdale n’est plus au menu pour Arsenal

Arsenal a jusqu’à présent signé Nuno Tavares, Ben White et Albert Lokonga pour environ 80 millions de livres sterling, mais a été lié à une foule d’autres noms.

Un accord pour Tammy Abraham, exclue de Chelsea, a été évoqué, tandis que le club surveille également la situation du meneur de jeu de Leicester James Maddison.

Le milieu de terrain du Real Madrid Martin Odegaard, qui a prospéré en prêt aux Emirats depuis janvier dernier, est également envisagé.

Arteta est catégorique sur le fait que davantage d’arrivées devront venir alors qu’il cherche à placer Arsenal dans le top quatre pour la première fois depuis la saison 2016/17, mais était timide à propos de tout accord à venir alors qu’il s’adressait aux médias jeudi avant le Premier ministre de vendredi soir. Premier match de championnat contre Brentford.

“Au cours de cette première période du mercato, je pense que nous avons fait certaines choses que nous voulions faire et cela va nous aider à mettre l’équipe dans un bien meilleur endroit”, a déclaré Arteta lorsqu’on lui a demandé comment il jugeait le mercato d’Arsenal. Date.

Maddison souhaiterait déménager dans le nord de Londres

« Il reste encore un peu de marge, donc je suis sûr que les choses se passeront de toute façon. Nous avons identifié ce que nous voulions faire et comment nous pouvons renforcer notre équipe à court, moyen et long terme, et ce dont nous avions besoin pour y parvenir.

“Nous avons défini le profil de joueur qui correspond au modèle que nous avons en ce moment au club qui peut soutenir notre situation financière, et nous avons fait trois mouvements par rapport à cela.”

Bien qu’il soit sûr de la suite des actions, Arteta a déclaré qu’il était “disposé à travailler” avec les joueurs actuellement à sa disposition.

Il a également reconnu qu’Arsenal devait exciter ses fans en prouvant qu’ils pouvaient rivaliser avec leurs rivaux traditionnels, suggérant que toute affaire de transfert pourrait se produire jusqu’à la fin de la fenêtre.

Arteta n’a pu réussir qu’une huitième place en 2020/21

“Les fans doivent être excités et ils ont besoin de voir une équipe capable de rivaliser avec ces équipes parce que notre histoire est liée à cela”, a-t-il déclaré.

« Personne ne peut le nier. C’est le but et cela devrait être l’objectif.

« C’est quelque chose en ce moment qui n’est pas possible à faire le 12 août mais qui est possible à faire le dernier jour.

« Que vous soyez heureux de faire venir le joueur ou non est plus important. Je pense que tout est lié à qui on fait entrer, qui sort, à notre capacité à retenir des joueurs étrangers dans l’effectif. Il y a encore beaucoup de points d’interrogation à résoudre. C’est encore assez ouvert.

Joe Willock a commencé la pré-saison avec Arsenal mais devrait maintenant signer pour Newcastle

En termes de dépenses, Arteta a déclaré que Joe Willock était en mesure de déterminer son propre avenir alors qu’un transfert potentiel à Newcastle gronde.

“La situation est qu’il est notre joueur et nous avons eu des conversations parce qu’il ne s’agit pas seulement de ce que nous voulons faire”, a ajouté le patron des Gunners.

«C’est l’intérêt du joueur et le rôle qu’un joueur peut jouer dans une équipe et dans un club.

“Ce qu’il a fait, c’est se mettre dans une position très forte où il peut choisir un peu avec plus d’options sur ce à quoi pourrait ressembler son avenir, et c’est ce que nous essayons de définir en ce moment.”

