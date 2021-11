Mikel Arteta a appelé ses attaquants à marquer plus de buts après la victoire 2-0 d’Arsenal sur Newcastle, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lazazette étant critiqués.

Bukayo Saka et le remplaçant Gabriel Martinelli ont frappé en 11 minutes en seconde période pour tuer le match de Premier League aux Emirats, alors que les Gunners ont mis fin à leur 4-0 aux mains de Liverpool derrière eux.

Ce n’était pas joli parfois, mais Arsenal a fait le travail contre Newcastle

Aubameyang a raté un gardien dans le match

Cette victoire a permis au club du nord de Londres de se rapprocher de West Ham, quatrième, qui affronte Manchester City à l’Etihad dimanche.

Cela aurait peut-être été plus pour Arsenal, cependant, avec Aubameyang offrant une chance glorieuse en première mi-temps.

L’homme du Gabon avait le but à sa merci alors que le ballon rebondissait au deuxième poteau après que la tête d’Emile Smith Rowe ait été sauvée, mais il a d’une manière ou d’une autre écarté le pied.

Après le match, Arteta a insisté sur le fait qu’il voulait plus devant ses leaders et a demandé à son équipe de marquer plus de buts.

« Nous avons besoin de plus d’objectifs, c’est sûr », a-t-il déclaré à talkSPORT.

Saka a ouvert le score pour Arsenal face aux Magpies

« Nos principaux acteurs doivent contribuer davantage mais c’est une chose collective.

Cependant, l’Espagnol a admis qu’il était satisfait de la réponse de son équipe après leur humiliation à Anfield la dernière fois.

« A domicile, il faut être très fort si l’on veut réussir la saison », a-t-il ajouté.

« Le truc de Liverpool peut arriver, nous savons à quel point il est difficile de jouer là-bas et c’est la façon dont l’équipe réagit. »

Sur le match en général, Arteta a déclaré qu’ils s’étaient beaucoup améliorés en seconde période après avoir eu du mal à pénétrer la défense de Newcastle dans les 45 premières minutes.

« La première mi-temps, nous avons eu nos difficultés à attaquer », a-t-il déclaré. « Nous les avons gardés dans le dernier tiers pendant de longues périodes, mais notre rythme, notre allure et notre sang-froid dans le dernier tiers pour obtenir les bonnes passes et croix et la finition n’étaient pas assez bons.

Aubameyang n’a pas réussi à ajouter à ses quatre buts en Premier League pour la saison contre Newcastle

«Nous avons changé quelques choses en seconde période et notre dynamique était meilleure. Nous avons gardé patience mais nous avons joué avec beaucoup plus d’urgence et nous avons vu que nous étions plus une menace.

S’exprimant sur le devoir de commentaire pour talkSPORT, Dean Ashton a déclaré qu’Aubameyang avait l’air visiblement de mauvaise humeur.

« Aubameyang manque de confiance », a-t-il affirmé.

« Une interaction décente, mais lorsque ces opportunités se sont présentées, il n’avait pas l’air aussi confiant que nous le pensons.

«Je peux voir que c’est un modèle lorsque Lacazette et Aubameyang se battent pour cette position n ° 9, mais vous devez également mettre Nketiah dans ce mélange.

« Si ni Lacazette ni Aubameyang ne marquent de buts, il mériterait une chance. »