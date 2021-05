Mikel Arteta insiste sur le fait que “ rien n’est cassé ” lors de la défense passionnée de son équipe d’Arsenal après une victoire choc à Chelsea

Mikel Arteta a lancé une défense passionnée de ses joueurs d’Arsenal après une victoire choc 1-0 au domicile de Chelsea, son rival londonien, mercredi soir.

L’erreur de Jorginho en première mi-temps a permis à Emile Smith Rowe de remporter le plus grand vainqueur, les hommes de Thomas Tuchel ayant raté l’occasion de consolider leur place dans le top quatre de la Premier League à Stamford Bridge.

Sky Sports

Arteta n’était pas un homme heureux bien qu’il ait vu son équipe d’Arsenal battre Chelsea mercredi soir

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, on a demandé à l’Espagnol s’il était satisfait que tous ses joueurs aient donné leur saison maximale, ce à quoi il a répondu: “Avec la majorité d’entre eux, oui.”

Mais bien qu’il semble remettre en question le rythme de travail de son équipe, Arteta était évidemment loin d’être satisfait des reportages des médias sur ses réponses à ces questions et a décidé de les clarifier après le choc de la Premier League.

«Rien n’est cassé. À l’intérieur, rien n’est cassé », a déclaré Arteta. “Ils [the media] essaiera de me mettre des choses que je n’ai jamais dites.

«Vous pouvez voir l’esprit de l’équipe dès la première minute. Tu peux voir ça. Vous ne pouvez jamais douter de leurs efforts et de leurs efforts.

Smith Rowe a marqué son deuxième but en Premier League en autant de matchs pour obtenir les trois points pour les Gunners

«J’ai dit que si je n’obtiens pas 120% de réduction sur chaque joueur, c’est de ma faute et de ma responsabilité. Et ce n’était pas comme ça dans la presse, et j’en suis tellement ennuyé.

«Mes joueurs, je défendrai devant n’importe qui le reste du temps que je serai ici, parce qu’ils le méritent, parce qu’ils le gagnent tous les jours. Je ne mérite pas ça.

«Les joueurs me donnent tout chaque jour. Je suis vraiment content de beaucoup de choses que nous avons faites ce soir.

Il a poursuivi: «Mes joueurs, je les défendrai devant n’importe qui le reste du temps que je serai ici parce qu’ils le méritent parce qu’ils le gagnent chaque jour. Ils me donnent tout chaque jour.

«Tout le monde qui est ici le fait parce que s’il ne le fait pas, je ne suis pas là ou le joueur n’est pas là parce que la seule chose que je vais exiger jusqu’au dernier jour, c’est qu’ils me donnent tout ce qu’ils ont. C’est tout.

“Après, la capacité, nous pouvons jouer mieux, pire, gagner, perdre, mais c’est incontestable et non négociable, à 100%.”

Interrogé sur la performance de son équipe, Arteta a ajouté: «Je suis vraiment content de beaucoup de choses que nous avons faites, dès la première minute, l’attitude et le désir de gagner que nous avons montré.

«Nous avons dû creuser – vous devez contre cette équipe parce que c’est une équipe fantastique. Nous l’avons fait et nous avons mis [in] tout ce que nous avions pour essayer d’obtenir le meilleur résultat possible, et nous l’avons fait.