Mikel Arteta laisse la porte ouverte au retour de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal

Mikel Arteta était ravi de voir son équipe gagner sans Pierre-Emerick Aubameyang mercredi (Photo: .)

Mikel Arteta a laissé la porte ouverte à Pierre-Emerick Aubameyang pour revenir dans l’équipe d’Arsenal dès ce week-end, bien qu’il ne souhaitait pas être attiré sur la question.

L’attaquant a été déchu du poste de capitaine d’Arsenal plus tôt cette semaine et les Gunners ont brillé en son absence mercredi soir, battant West Ham 2-0 aux Emirats grâce à des buts de Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe.

Lorsque le club a annoncé que le joueur de 32 ans était démis de ses fonctions de capitaine, il a également été retiré du jeu pour l’affrontement avec les Hammers, mais c’était tout.

Arteta n’a pas voulu discuter du sujet après le match de mercredi, mais a confirmé qu’Aubameyang n’était pas disponible pour la sélection pour un match et pourrait donc revenir au bercail samedi à Leeds.

« Il n’était pas éligible pour ce match, c’est tout, et ce match est terminé maintenant », a déclaré Arteta à BT Sport.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait impliqué ce week-end, Arteta a ajouté: « Nous en discuterons dans un proche avenir. »

Pierre-Emerick Aubameyang espère être de retour en action dès que possible (Photo: PA)

Même si Arteta décide de ramener Aubameyang dans l’équipe à Elland Road, il est peu probable qu’il revienne directement dans le onze de départ après une excellente performance des Gunners contre les Hammers.

Alexandre Lacazette a été le capitaine de l’équipe et a commencé à l’avant, avec Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli derrière lui et Smith Rowe sortant du banc pour marquer le deuxième.

Arteta était ravi que son équipe ait fait preuve de concentration et d’engagement au milieu des distractions de la situation à Aubameyang et a également été clairement impressionné par leur qualité.

« Ils étaient pleinement concentrés et voulaient montrer à quel point nous sommes forts en tant qu’équipe », a-t-il déclaré.

Arsenal FC



« La performance, l’attitude et l’engagement dont ils ont fait preuve aujourd’hui ont montré où nous en sommes en tant que club.

« Nous avons un groupe de direction, je les attends, mais j’attends de chaque joueur qu’il s’en tienne à nos valeurs et fasse ce qu’il a à faire.

«Ils doivent ensuite s’amuser, car le plaisir en est une grande partie. Jouez avec passion et c’est tout, rien d’autre.



