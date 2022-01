Mikel Arteta laisse tomber un indice de transfert alors qu’Arsenal poursuit l’attaquant de la Fiorentina, évalué à 70 millions de livres sterling, Dusan Vlahovic et vise à «maximiser» la fenêtre de transfert de janvier

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a poussé son club à « maximiser » la fenêtre de transfert de janvier au milieu de liens avec l’attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, évalué à 70 millions de livres sterling.

Des informations en Italie affirment qu’Arsenal a fait le premier pas pour Vlahovic avec une offre joueur plus cash pour un attaquant admiré par de nombreux membres de l’élite européenne.

Vlahovic est imparable depuis début janvier

Et maintenant, Arteta veut entrer dans l’action

Le hotshot serbe a égalé le record de Cristiano Ronaldo de 33 buts en Serie A au cours d’une année civile en 2021, et a depuis été lié à Tottenham, à la Juventus et à Barcelone, entre autres.

L’Arsenal d’Arteta est confronté à de nombreuses incertitudes dans ses positions d’attaquant, avec Pierre-Emerick Aubameyang abandonné et déchu de son poste de capitaine, tandis que le contrat d’Alexandre Lacazette expire cet été.

Et maintenant, selon la Gazzetta dello Sport, Arsenal a offert 43 millions de livres sterling plus Lucas Torreira pour le leader.

Vlahovic fait partie d’un certain nombre de solutions liées, notamment Alexander Isak et Dominic Calvert-Lewin, et au milieu des informations faisant état d’un mouvement pour l’homme de la Fiorentina, Arteta a poussé son équipe à continuer de dépenser.

Isak, l’attaquant de la Suède et de la Real Sociedad, est également lié à un transfert aux Émirats en janvier

Arteta veut qu’Arsenal maintienne sa dynamique positive sur le marché des transferts après un gros été

« Je pense qu’avec la quantité de choses et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser chaque fenêtre de différentes manières et nous sommes vigilants », a déclaré l’Espagnol.

« [Technical director] Edu et son équipe travaillent très dur parce que nous savons exactement ce que nous devons faire, et si nous pouvons le faire en janvier ou en été, c’est une question différente car elle est liée à d’autres choses.

Arsenal a dépensé le plus d’argent de toutes les équipes de Premier League au cours de l’été, perdant plus de 150 millions de livres sterling pour Ben White, Martin Odegaaed et Aaron Ramsdale.

White et Ramsdale ont été salués comme des signatures intelligentes par Arteta

Les Gunners semblent maintenant prêts à se battre pour un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis qu’Arsene Wenger a quitté le club, actuellement à la quatrième place avec deux matchs de plus joués que leurs rivaux Tottenham avec deux points de retard.

Cependant, de nombreuses signatures d’Arteta depuis qu’il est devenu manager d’Arsenal en 2019 ont commencé à porter leurs fruits, avec des éloges comme Ramsdale et Takehiro Tomiyasu.

Et Arteta soutient désormais ses propriétaires pour tenter de poursuivre la tendance à la hausse, en particulier dans la fenêtre d’hiver.

« Si c’est le bon joueur et que nous pouvons nous le permettre et que nous pouvons faire ce que nous voulons, nous en discuterons et prendrons la meilleure décision possible. Nous sommes ouverts [to doing business this month]. «

Arsenal devrait avoir encore plus d’espace dans ses positions avancées, avec le jeune très bien noté Falorin Balogun sur le point de conclure un prêt à Middlesbrough, tandis qu’Eddie Nketiah suscite un vif intérêt de la part de l’équipe allemande du Borussia Mönchengladbach.

