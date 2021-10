Mikel Arteta laisse un grand indice sur l’avenir de Wenger à Arsenal

Photo de Catherine Ivill/.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré sur le site officiel du club qu’Alexandre Lacazette pourrait se voir proposer un nouveau contrat.

Lacazette est en fin de contrat à Arsenal à la fin de la saison.

L’attaquant de 30 ans ne s’est pas vu proposer de nouveau contrat.

Cependant, le patron d’Arsenal, Artete, a déclaré que cela pourrait changer.

L’Espagnol a également fait l’éloge de l’attaquant international français de 30 ans.

Arteta a déclaré au site officiel d’Arsenal : « Non, nous verrons. Tout est possible. »

L’Espagnol a ajouté à propos de l’attaquant : « Je n’en doutais pas, et si je l’avais fait, j’aurais probablement suggéré de faire quelque chose de différent avec lui cet été.

« Quand un joueur ne peut pas trouver la motivation et l’intérêt pour son avenir financier, ce n’est pas le cas avec Laca et il l’a montré depuis que je suis ici tous les jours et c’est pourquoi il est un joueur vraiment important pour nous. »

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Alexandre Lacazette restera-t-il à Arsenal ?

Si vous lisez les commentaires d’Arteta sur Lacazette, vous remarquerez que le patron d’Arsenal le note très bien.

L’attaquant semble travailler dur à l’entraînement et est professionnel dans son attitude.

C’est certainement encourageant.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Cependant, à notre avis, Lacazette ne restera pas à Arsenal au-delà de l’été 2022.

L’attaquant a rejoint Arsenal à l’été 2017 alors qu’Arsène Wenger était le manager du club du nord de Londres.

Le joueur de 30 ans a marqué 51 buts en 131 matches de Premier League avec les Gunners jusqu’à présent cette saison.

Cependant, Lacazette a eu du mal à jouer régulièrement sous Arteta.

Le Français a effectué 22 départs en Premier League la saison dernière et n’a pas encore débuté en championnat cette saison.

Lacazette a 30 ans maintenant, et nous pensons qu’il quittera Arsenal en transfert gratuit l’été prochain et rejoindra un club où il sera un habitué.

