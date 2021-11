Mikel Arteta pourrait bientôt avoir son propre Adama Traoré entre les mains à Arsenal – Notre point de vue

Photo de Visionhaus/.

Arsenal compte actuellement un certain nombre de jeunes joueurs talentueux.

Mika Biereth, Charlie Patino et Folarin Balogun sont trois espoirs passionnants à venir chez les U23, tandis que Bukayo Saka et Emile Smith Rowe font déjà des vagues dans l’équipe première.

Cependant, malgré les talents susmentionnés qui brillent tous, il sera peut-être bientôt temps pour un autre jeune joueur d’avoir une chance en équipe première avec les Gunners.

En effet, selon Football London, Tim Akinola a impressionné Mikel Arteta dans les coulisses d’Arsenal, et il a même été invité à s’entraîner avec l’équipe première.

Le joueur de 20 ans est un jeune talentueux, mais ce qui est peut-être le plus intéressant chez lui, ce sont ses qualités physiques.

En effet, selon Football London, Akinola est actuellement le joueur le plus rapide des U23. Il a enregistré une vitesse de 10,4 mètres par seconde.

S’il était capable de maintenir cela sur 100 mètres, il obtiendrait une vitesse de 9,61 secondes, à peine 0,03 seconde de moins que le rythme record du monde d’Usain Bolt et une vitesse plus rapide que celle que nous ayons jamais vue aux Jeux olympiques.

Bien sûr, la vitesse de pointe n’est pas la même qu’un temps de 100 m, mais cela montre à quel point ce jeune homme est rapide.

En plus de son allure électrique, Akinola est aussi fort qu’un bœuf. Il a la masse musculaire la plus élevée des U23 et selon Football London, il a même eu raison de Thomas Partey dans un 50/50, ce qui n’est pas une mince affaire.

Akinola est le joueur le plus rapide des U23 et aussi apparemment le plus fort et le plus musclé.

Peu de joueurs peuvent combiner un rythme immense avec une force incroyable, mais il semble qu’Akinola soit un joueur dans ce moule.

Des personnalités comme Adama Traoré et Erling Haaland ont montré à quel point il peut être productif d’avoir à la fois du rythme et de la force.

Bien sûr, Akinola n’est pas un joueur similaire à Traoré ou Haaland étant donné qu’il est un milieu de terrain défensif, il est dans le même moule unique en ce sens qu’il peut se vanter de deux attributs physiques incroyablement précieux.

Akinola pourrait certainement devenir une arme à la Traoré dont le physique est tout simplement trop difficile à gérer pour tout joueur adverse.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

