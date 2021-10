Mikel Arteta prêt à dérouler le tapis rouge pour la «légende d’Arsenal» Patrick Vieira

Mikel Arteta a salué Patrick Vieira comme une « légende d’Arsenal » et un joueur « remarquable » avant la rencontre du duo lundi.

Vieira, 45 ans, amènera son équipe de Crystal Palace à l’Emirates Stadium lundi soir alors qu’il se prépare à rencontrer Arsenal pour la première fois en tant que manager.

L’ancien milieu de terrain était en fait lié au poste vacant d’Arsenal avant qu’Arteta ne décroche le poste.

Vieira était une icône à son époque à Highbury et a remporté trois titres de Premier League et quatre FA Cups avec les Gunners. Il les a également commandés lors de leur saison invaincue des Invincibles.

Arteta n’a jamais joué dans la même équipe d’Arsenal que Vieira, mais il ne faisait aucun doute à quel point Vieira était bon lorsqu’il était au milieu de terrain d’Arsène Wenger.

« Il était très dominant », a déclaré Arteta à propos de son homologue du palais.

« Il était vraiment doué physiquement, techniquement aussi, il avait le bon tempérament, il était courageux et il pouvait marquer des buts. Patrick pouvait faire un peu de tout et il était remarquable.

« Patrick était Patrick. Il n’y en aura pas d’autre comme lui.

« C’est une légende d’Arsenal. J’espère qu’il recevra l’accueil qu’il mérite pour ce qu’il a fait pour le club. Non seulement en tant que joueur mais aussi ce qu’il a transmis en tant que personne.

«Il a été capitaine du club à l’ère la plus réussie de ces dernières années. C’est super de le retrouver. »

Le retour de Xhaka

Un milieu de terrain Arteta ne pourra pas faire appel lorsque les Eagles feront le voyage à travers Londres lundi soir est Granit Xhaka.

L’international suisse a été mis à l’écart par une blessure au genou subie lors de la victoire du derby du nord de Londres contre Tottenham le mois dernier.

Arteta a salué la détermination de Xhaka à revenir plus tôt de l’échec. Et lorsqu’on lui a demandé si le joueur pouvait revenir plus vite que les trois mois initialement prévus, il a répondu : « Avec Granit, je ne sais pas.

«Ce dont je suis sûr, c’est que si vous lui dites trois (mois), il pensera à deux. Il essaiera de couper les bords et de faire un travail supplémentaire pour essayer de minimiser ce temps, c’est sûr.

« Nous devons le faire de la bonne manière car il s’agit d’une blessure importante et nous voulons le récupérer correctement quand il le pourra. »

