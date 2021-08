Mikel Arteta refuse de blâmer la forme pour la mutilation de Man City

Mikel Arteta a refusé de blâmer la forme défensive d’Arsenal et a été déçu par certains arbitres après avoir été martelés à Manchester City.

Ferran Torres a frappé deux fois alors que Manchester City accumulait la misère pour Arteta avec une victoire catégorique 5-0 contre Arsenal à 10 au stade Etihad samedi midi.

Les champions de Pep Guardiola n’ont jamais regardé en arrière après avoir pris une avance de 2-0 dans les 12 premières minutes d’une rencontre unilatérale de Premier League avec des buts d’Ilkay Gundogan et Torres.

Les Gunners ont ensuite capitulé après l’expulsion de Granit Xhaka avec Gabriel Jesus, Rodri et Torres complétant la déroute.

“Je suis en colère à cause des conséquences que cela a eu pour l’équipe”, a déclaré Arteta à BT Sport lorsqu’on lui a posé des questions sur le carton rouge de Xhaka.

« C’est une action très rapide de [Granit] Xhaka, il essaie de décoller du sol et l’arbitre a décidé que c’était un carton rouge.

«Je dois dire que la ligne avec laquelle nous sommes jugés est vraiment, vraiment mince parce que nous avons vu des actions comme celle-là lors des deux premiers matchs de Premier League et rien ne s’est passé et je suis déçu.

«Je suis très déçu du deuxième but à cause de la façon dont ils ont accordé ce but.

« Le premier but a été le plus décevant, nous contrôlions le match, nous avons mené le match exactement où nous voulions.

“La première action qu’ils ont, nous ne parvenons pas à arrêter le centre et Gundogan a une tête libre au milieu du but. Si vous voulez gagner ce stade, ce sont les bases que vous devez faire correctement.

“Le deuxième but que nous concédons est une faute claire parce qu’il frappe Calum [Chambers] dans le visage. Une fois que nous avons concédé après le carton rouge, vous savez ce qui va se passer.

«Quand nous devions prendre des décisions, nous avions l’air nerveux. Nous avons arrêté de jouer contre le gardien.

“Nous devons prendre de meilleures décisions lorsque nous entrons dans le dernier tiers – celui avec Bukayo Saka, qui je pense est une poussée et un autre avec KT (Tierney).

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était trompé sur le système défensif, il a ajouté: “Nous avons déjà joué avec ce système, la semaine dernière, nous avons joué avec un dos quatre contre Chelsea et avons perdu.

“Chaque fois que vous perdez une partie, nous comprenons que les gens disent que vous auriez dû jouer à l’autre système. Nous le comprenons et devons l’accepter.

«Je pense que nous avons très bien commencé le match et dans la première situation, ils avaient le ballon dans notre surface et nous défendons le centre, nous défendons la course dans la surface, puis nous menons 1-0, alors nous avons essayé de recommencer. .

«Je pense que nous avons essayé de créer des situations, et puis la seconde, il y a eu un coup et l’arbitre lui permet de partir et puis nous sommes menés 2-0 et après le carton rouge (il y avait) évidemment une montagne à gravir. “

Arteta veut de la “fierté”

Arteta a remercié les fans et a déclaré qu’il était «fier» du soutien qu’ils ont apporté, malgré le résultat.

“Quand vous perdez des matchs, il est impossible (de vendre l’idée d’un projet), mais vous avez vu que nous avions 3 000 fans aujourd’hui et la façon dont ils ont réagi à l’équipe et au club et le soutien qu’ils lui ont apporté était inconditionnel, c’est pourquoi tout le monde est allé dire « merci » et c’est pourquoi j’en suis vraiment fier.

“Je suis désolé que nous ne puissions pas leur donner le résultat pour le moment et nous devrons le réparer”, a-t-il déclaré à la BBC.

«Pour moi, c’est de la fierté et plus de volonté de changer la situation. Il s’est passé beaucoup de choses au cours des trois dernières semaines, nous sommes dans une position difficile.

« La trêve internationale nous fera du bien pour récupérer certains des grands joueurs qui nous manquent en ce moment. Et j’espère que nous reviendrons, nous sommes dans un meilleur endroit.

