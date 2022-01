Mikel Arteta remet en question la mentalité d’Arsenal alors que cinq faiblesses majeures sont imputées à la défaite de la FA Cup contre Forest; Le remplacement de Tavares expliqué

Mikel Arteta a admis qu’Arsenal ne méritait rien de plus que de quitter la FA Cup à Nottingham Forest en raison de leur mauvaise approche du jeu.

Les tireurs est sorti de la coupe au troisième tour à Forest pour la deuxième fois ces dernières saisons dimanche. Après une victoire 4-2 sur Arsenal en 2018, le club des Midlands a de nouveau frappé.

Cette fois, cependant, Arsenal était pire à l’avenir. Ils n’ont pas eu de tir cadré, et encore moins inscrit sur la feuille de match.

Bukayo Saka avait l’air vif sur le flanc droit, mais n’a pas réussi à vraiment menacer. Eddie Nketiah, quant à lui, a raté deux occasions de mettre les visiteurs devant.

En fin de compte, le remplaçant de Forest Lewis Grabban a marqué le vainqueur huit minutes de temps pour rendre les fans de City Ground fous.

« Nous n’étions pas assez bons ce jour-là et nous sommes hors compétition. C’est vraiment décevant et nous devons nous en excuser », a déclaré Arteta à ITV Sport.

« [We lacked] dynamisme, qualité, conviction. [There were] trop d’erreurs, trop de cadeaux dans des zones très dangereuses et cette capacité à aborder mentalement le jeu ou à le changer et à l’adapter et à trouver un moyen de gagner, ce que nous n’avons pas fait.

En plus de n’avoir aucun tir cadré, Arsenal – et l’arrière latéral Nuno Tavares en particulier – a lutté défensivement.

Arteta a remplacé la signature estivale par Kieran Tierney après seulement 34 minutes. Tavares a réagi avec colère, montrant sa frustration envers Arteta.

Le manager a déclaré: « C’est une décision que vous devez prendre à certains moments pour essayer d’améliorer les performances de l’équipe et c’est ce que j’ai fait. »

Arteta est entré dans le match avec neuf joueurs sortis pour diverses raisons.

Cependant, il a refusé d’utiliser cela comme excuse, insistant sur le fait que son équipe avait la qualité pour faire mieux.

Arteta frustré par l’affichage d’Arsenal

« Je ne veux pas utiliser d’excuses. L’équipe que j’ai mise là-bas, je m’attendais à ce qu’elle joue mieux et concoure mieux que nous ne l’avons fait aujourd’hui et nous ne l’avons pas fait », a déclaré l’Espagnol.

« Quand vous ne le faites pas dans la coupe contre un adversaire, vous êtes éliminé.

« Ce que nous avons fait aujourd’hui est loin du niveau et des normes requis. »

Arteta a ensuite esquivé une question demandant si la défaite de la FA Cup montrait qu’il avait besoin d’investir dans son équipe.

« Aujourd’hui a montré que nous n’étions pas capables de gagner contre Forest dans la coupe à l’extérieur et nous n’étions pas assez bons pour réaliser une performance où nous méritions de gagner le match », a-t-il déclaré.

Arsenal retour à l’action jeudi face à Liverpool lors du match aller réorganisé de leur demi-finale de la Coupe Carabao.