Mikel Arteta répond aux affirmations que la place d’Arsenal en Super League européenne était injustifiée ⋆ .

Mikel Arteta a déclaré qu’Arsenal faisait partie des “ meilleurs ” clubs du football mondial en réponse aux suggestions selon lesquelles la place des Gunners en Super League européenne était injustifiée.

Dimanche dernier, 12 clubs européens, dont les “ six grands ” de la Premier League – Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham et Manchester City – ont annoncé leur intention de rejoindre une compétition séparatiste qui rivaliserait directement avec l’UEFA Champions League.

48 heures plus tard, suite à la condamnation généralisée des fans, des experts et des politiciens, tous les clubs anglais ont signalé leur intention de se retirer alors que la proposition controversée commençait à s’effondrer.

Étant donné qu’Arsenal est à la neuvième place du tableau de la Premier League, tandis que leurs rivaux Tottenham sont à la sixième, on se demandait si les deux clubs du nord de Londres méritaient d’être impliqués compte tenu de leurs performances actuelles sur le terrain.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait sa réponse à ces suggestions, Arteta a simplement répondu: “ Que nous sommes l’un des meilleurs clubs du monde.

«Que nous ne pourrions pas être plus fiers de représenter ce club, son histoire et nous comprenons parfaitement les exigences et l’excellence que nous devons rechercher.

«Parce que c’est de l’histoire et que vous ne pouvez pas nier l’histoire.

“ Cette histoire est attachée aux résultats, elle est attachée à une certaine manière de faire les choses, à certaines valeurs, à les représenter de la bonne manière, pour avoir le soutien que nous avons dans le monde.

“ Ce n’est pas une coïncidence, cela a été gagné au fil des années et des années avec le mérite de beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans l’histoire de ce club de football. ”

Les fans d’Arsenal prévoient des manifestations contre le propriétaire d’Arsenal, Stan Kroenke, avant le choc de la Premier League vendredi contre Everton aux Emirats.

Ce sera le premier match des Gunners depuis l’annonce des plans controversés de la Super League, et les supporters sont prêts à exprimer leurs frustrations à propos de l’actionnaire majoritaire Kroenke.



