Mikel Arteta répond aux critiques du président du Rwanda et admet que les normes d’Arsenal ne peuvent pas glisser avant le choc de Chelsea

Mikel Arteta a accepté les critiques du président rwandais Paul Kagame à l’encontre d’Arsenal et a convenu que le club ne devait pas accepter la « médiocrité ».

Brentford a produit une superbe démonstration pour faire tomber les Gunners lors du lever de rideau de la Premier League vendredi dernier.

Arteta est déjà sous pression cette saison

Le résultat a conduit à un déluge de critiques de la part des fans et des experts et Kagame a été l’un des critiques les plus virulents.

Après le résultat, il a fulminé sur Twitter : « Quoi ?? C’est le football, c’est une perte d’Arsenal contre Brentford. Brentford méritait de gagner et ils l’ont fait.

Il a poursuivi: “Le jeu lui-même à part Arsenal et les fans ne méritent pas de s’y habituer… NON !!! Je dis cela comme l’un des grands fans d’Arsenal. Le changement a mis trop de temps à venir !

«Cela a été une lutte d’environ décennie (s) – des hauts et des bas – plus de bas jusqu’à ce point. Ne pouvons-nous pas avoir un plan qui fonctionne vraiment ?? Une partie à examiner est la façon dont nous traitons les acteurs du marché que nous achetons pour exécuter le plan. La mentalité touch & go n’apporte pas de changement.

Le résultat de Brentford n’a pas seulement laissé les Gooners en Angleterre sous le choc, il a choqué les clubs de millions d’autres à travers le monde, dont Paul Kagame au Rwanda

« Nous ne devons PAS excuser ou accepter la médiocrité. Une équipe doit être construite dans le but de gagner, gagner, gagner. Alors que quand on perd… il ne fallait pas s’y attendre ! Je suis sûr que nous savons tous sur les épaules de qui repose le plus lourd fardeau. J’espère qu’ils le savent aussi ou même l’accepteront !!!’

Arteta a été interrogé sur les commentaires de Kagame et a choisi une partie avec laquelle il était d’accord.

“Je suis d’accord qu’Arsenal ne devrait pas accepter la médiocrité”, a déclaré Arteta. “Je suis entièrement d’accord avec cela.”

§Kagame a déchiré Arsenal après sa défaite lors du match d’ouverture de la Premier League

Arteta a également été interrogé sur la difficile série de matchs des Gunners contre Chelsea dimanche et Manchester City le week-end prochain.

« Vous devez jouer 38 matchs contre chaque équipe au cours de la saison », a-t-il déclaré.

« C’est la perception, la pression et encore la négativité. Je veux juste des gens constructifs autour de moi.

« Je sais que les gens ont l’intention de nous enterrer, d’essayer de nous critiquer. Cela ne nous intéresse pas. Nous avons beaucoup de points positifs, beaucoup d’énergie, beaucoup de nouvelle énergie qui monte. Je me concentre entièrement sur cela et trouver un moyen de battre Chelsea, parce que nous le pouvons, parce que nous l’avons fait.