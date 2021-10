Mikel Arteta répond aux exploits de William Saliba contre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe, le patron d’Arsenal refuse d’exclure le retour de la star du prêt la saison prochaine

Mikel Arteta a confirmé qu’il y avait des représentants d’Arsenal pour assister aux exploits de William Saliba contre le Paris Saint-Germain.

Saliba a organisé une masterclass défensive le week-end dernier alors que Marseille a tenu les géants français à un match nul et vierge.

Les goûts de Lionel Messi et Kylian Mbappe n’ont pas pu passer à travers Saliba

L’arrière central a été brillant du début à la fin, mais son point culminant a été un splendide défi de dernier recours sur Kylian Mbappe pour refuser au vainqueur de la Coupe du monde un effort clair au but.

S’exprimant après le match, Saliba a déclaré: « C’était le meilleur match de ma carrière. C’était un très très bon match… On a quelques regrets mais on revient quand même avec un solide point, ce n’est pas si mal.

« Nous manquons d’efficacité. On s’est bien rendu compte, on s’est battu jusqu’au bout, et à cause de l’ambiance c’était le plus beau match de ma carrière.

Saliba a rejoint les Gunners en 2019, mais n’a pas encore fait une apparition compétitive pour eux.

Saliba en est à son troisième prêt depuis qu’il est devenu joueur d’Arsenal

Le joueur de 21 ans bénéficie d’un bon prêt à Marseille, cependant, il n’est pas clair s’il fait partie des plans à long terme d’Arteta.

Mais le patron d’Arsenal a refusé d’exclure de voir Saliba dans l’équipe la saison prochaine car il a révélé que le directeur technique Edu et l’analyste en chef Ben Knapper étaient présents à l’Orange Vélodrome.

Arteta a déclaré avant le choc talkSPORT d’Arsenal contre Leicester: « Je pense qu’il y a de la place [for Saliba in the squad]. Cela dépendra de ce qui se passera avec les autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant. »

Il a ajouté : « En tant que club, nous sommes toujours en contact. Edu et Ben étaient là pour le surveiller et garder un œil attentif sur ses progrès.

