Mikel Arteta répond aux fans d’Arsenal qui ont hué lors de la défaite de Chelsea .

Mikel Arteta dit qu’il a vu “beaucoup de points positifs” avec les fans d’Arsenal (Sky Sports)

Mikel Arteta a fait l’éloge des fans d’Arsenal malgré le fait que les joueurs se soient fait huer lors de leur défaite contre Chelsea dimanche.

Les buts de Romelu Lukaku et Reece James en première mi-temps ont suffi à assurer une victoire 2-0 à l’équipe de Thomas Tuchel à l’Emirates Stadium.

Pendant ce temps, Arsenal a eu du mal à troubler les détenteurs de la Ligue des champions et a maintenant subi des défaites lors de ses deux matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Lors de leur premier match à domicile de la nouvelle campagne, les supporters d’Arsenal ont hué leurs joueurs à la mi-temps et ont réagi de la même manière après le coup de sifflet final.

Cependant, Arteta a refusé de reconnaître la réaction négative des fans d’Arsenal.

“Je vois beaucoup de points positifs avec la foule et l’équipe aujourd’hui”, a déclaré le manager d’Arsenal à Sky Sports.

Les joueurs d’Arsenal ont été hués après leur défaite contre Chelsea (.)

« La façon dont ils ont soutenu l’équipe dès le début.

«À la fin, je n’ai vu aucune mauvaise réaction chez aucun des joueurs. Quand ils ont été remplacés, j’ai vu une bonne réaction.

«C’est l’un des moments difficiles. Les circonstances sont difficiles et inédites.

« S’apitoyer sur son sort n’aide pas. Vous devez gagner des matchs de football, rester ensemble et faire preuve d’esprit.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();