Mikel Arteta répond aux spéculations liant Bukayo Saka au transfert de Liverpool

Bukayo Saka a été lié à un transfert d’Arsenal à Liverpool (Photo: .)

Mikel Arteta insiste sur le fait que Bukayo Saka devrait être «fier» au milieu des informations selon lesquelles Liverpool serait intéressé par la signature de la star d’Arsenal.

Le diplômé de la Hale End Academy a remporté le titre de joueur de la saison du club la saison dernière et a ensuite atteint une notoriété nationale après être devenu un élément clé de l’équipe d’Angleterre qui a atteint une première finale de tournoi majeur depuis 1966.

L’aventure de Saka en Championnat d’Europe s’est terminée dans un chagrin lorsqu’il a raté le penalty décisif lors d’une fusillade contre l’Italie mais, heureusement, ce revers majeur a eu peu de dommages durables.

Le joueur de 20 ans connaît une campagne exceptionnelle et a marqué cinq buts lors de ses huit dernières apparitions en Premier League, une forme qui l’a vu lié à un déménagement à Liverpool.

Arsenal n’a pas eu à faire face à la menace de ses rivaux de se renseigner sur la disponibilité de ses meilleurs joueurs depuis un certain nombre d’années, mais Arteta a salué les rapports sur l’intérêt de Liverpool et affirme que cela représente un signe des progrès qui sont réalisés en tant que il tente d’accélérer son projet de reconstruction.

Lorsqu’on lui a demandé si la forme de Saka et les spéculations qu’elle avait suscitées représentaient une préoccupation, il a déclaré: « Je pense que c’est une excellente nouvelle lorsque vous avez beaucoup de discussions et que les gens sont prêts à vous accueillir, c’est un très bon signe. Ils devraient être fiers car cela signifie qu’ils font un travail extrêmement bon.

Quant à savoir si l’ailier pourrait atteindre le statut de classe mondiale, il a ajouté: « Je n’aime pas mettre ces étiquettes. Je suis vraiment content de Bukayo, de ce qu’il fait, de son évolution et de l’importance qu’il a dans l’équipe.

« Le plus important avec l’impact qu’il est capable d’avoir à chaque match. C’est quelque chose que nous voulons continuer à améliorer à chaque match, car il a la capacité de le faire.



